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Sınır kapıları Pazartesi gününe kadar kapalı

Rum Sağlık Bakanı Konstantinos Yoannu, Rum tarafının dört geçiş noktasının kapalı kalma yönünde aldığı tek yanlı kararın, Pazartesine kadar uzatıldığını açıkladı.

Sınır kapıları Pazartesi gününe kadar kapalı

Rum Sağlık Bakanı Konstantinos Yoannu, Rum tarafının dört geçiş noktasının kapalı kalma yönünde aldığı tek yanlı kararın, Pazartesine kadar uzatıldığını açıkladı.

05 Mart 2020 Perşembe 11:41
Sınır kapıları Pazartesi gününe kadar kapalı
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Rum Sağlık Bakanı Konstantinos Yoannu, Rum tarafının dört geçiş noktasının kapalı kalma yönünde aldığı tek yanlı kararın, Pazartesine kadar uzatıldığını açıkladı.
Rum haber kaynakları, Rum Sağlık Bakanı Konstantinos Yoannu’nun bugün gerçekleştirilen Rum Ulusal Konsey toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, Corona virüs salgını nedeniyle daha önce geçici olarak kapatılan dört sınır kapısının Pazartesine kadar kapalı kalmaya devam edeceğini açıkladığını yazdılar.

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Habere göre Yoannu açıklamasında, sınır kapılarının geçici olarak kapatılmasında herhangi bir siyasi amaç güdülmediğini iddia ederek, Pazartesi günü durumun yeniden değerlendirileceğini vurguladı.
Lokmacı, Derinya, Bostancı ve Aplıç kara geçiş kapılarının  bir hafta süreyle kapatılması  yönündeki karar, geçen Cuma günü alınmış, uygulama cumartesi başlamıştı.
 

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Son Güncelleme: 05.03.2020 14:50
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