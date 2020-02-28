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Sınır kapıları 1 haftalığına kapanıyor!

Rum Sağlık Bakanı Konstantinos Yoannu, koronavirüse karşı tedbir amacıyla KKTC-Güney Kıbrıs arasındaki 4 sınır kapısının yarın sabahtan itibaren bir haftalığına kapatılacağını açıkladı.

Sınır kapıları 1 haftalığına kapanıyor!

Rum Sağlık Bakanı Konstantinos Yoannu, koronavirüse karşı tedbir amacıyla KKTC-Güney Kıbrıs arasındaki 4 sınır kapısının yarın sabahtan itibaren bir haftalığına kapatılacağını açıkladı.

28 Şubat 2020 Cuma 13:29
Sınır kapıları 1 haftalığına kapanıyor!
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Rum haber kaynaklarına göre Yoannu, koronavirüse karşı tedbirlerin ele alındığı bugünkü Rum Bakanlar Kurulu sonrasında yaptığı açıklamada Derinya, Lokmacı, Bostancı ve Lefke’deki sınır kapılarının 7 günlük süre ile geçişlere kapatılacağını duyurdu.

Açık olan kapılara yarın 06.00’dan itibaren sağlık ekipleri giderek göreve başlayacak.

Konstantinos Yoannu Metehan, Ledra Palace ve Pirgo sınır kapılarından geçişlerin normal şekilde devem edeceğini, kapatma kararının BM Barış Gücü, İngiliz üsleri ve Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya bildirildiğini söyledi.

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Yoannu Rum İçişleri, Dışişleri, Sağlık ve Savunma bakanları ile Turizm Müsteşarı’nın yer aldığı Ulusal Kriz Yönetimi Merkezi (Kriz Masası) kurulduğu bilgisini de verdi.

Sağlık Bakanı Yoannu, bazı hastalardan, grip şikayetiyle başvurdukları bazı özel doktorların kendilerine bakmayı reddettiği yönünde şikayet aldıklarını da bildirdi.

Öte yandan Limasol Hastanesi’nde koronavirüs şikayetiyle başvuran bir kadın hastaya yapılan testte sonucun negatif çıktığı da açıklandı.

Son Güncelleme: 28.02.2020 17:08
Anahtar Kelimeler:
Kıbrıs Koronavirüs Sınır Kapıları
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