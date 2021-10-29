Simos Yoannu: “Maraş bu metotla açılırsa artık topraktan söz edemeyiz”

Alithia’ya göre Yoannu bu gazeteye yaptığı özel açıklamada, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın, kapalı Maraş’ın yavaş yavaş yerleşime açılacağı ve bu yöndeki çalışmaların hızlandırıldığı açıklamasını endişeyle izlediklerini söyledi.

Tatar’ın Maraş kökenli 40 Rum’un, askerî statüsü kaldırılmış bölgedeki mülklerine dönmek üzere Taşınmaz Mal Komisyonu’na (TMK) başvuru yaptığı açıklamasını da “iyi gelişme değil” sözüyle yorumlayan Yoannu, “Ancak göçmenlere, mülklerini nasıl yöneteceğini kimse söyleyemez. Başvuru yapanların istediği, mülklerini işgal kuvvetinden geri almaktır” diye konuştu.

“MARAŞ’IN SAKİNLERİNE İADESİ KONUSUNDA BİRÇOK FIRSAT KAÇIRILDI”

Yoannu, Maraş kökenliler arasında TMK’ya başvuru konusunda iki farklı düşünce olmasına rağmen kendilerinin, sözde “belediye başkanı ve meclis üyeleri” olarak, Rum yönetiminin bu konudaki duruşunu oy birliği ile desteklediklerini ve bu komisyona başvurmanın “tehlikelerine” de dikkat çektiklerini belirtti. Yoannu, “Maraş’ın sakinlerine iadesi konusunda birçok fırsat kaçırıldı ki bu da görmezden gelinemez” diye ekledi.

Maraş kökenli Rumların Kıbrıs Türk idaresi altında geri dönmesini endişe verici bulup bulmadığı sorulan Yoannu, “Kıbrıs sorunu çözülmeden böyle bir gelişme elbette endişe verici olur. Türkiye ve işgal rejimi Maraş’la ilgili planlarıyla Maraş’ı da Kıbrıs sorununu da dilimliyor. Maraş, kapalı bölgede izledikleri metotla açılırsa artık toprak başlığından veya Maraş’la ilgili başka bir konudan söz edemeyiz” ifadesini kullandı.

Gazetenin “Maraş için hâlâ umut var mı” sorusuna karşılık da Sözde “Maraş Belediye Başkanı” Simos Yoannu, “umut etmekten azla vazgeçmemeleri ve zamanın Türkiye lehine işlediğini de unutmamaları” gerektiği görüşünü ortaya koydu; “Maraş’ta yaptıklarına son vermesi ve Kıbrıs sorununa uzlaşılmış zeminde ve BM kararlarına uygun çözüm için müzakerelere gelmesi için Türkiye’ye uluslararası baskının artırılması gerektiği” iddiasında bulundu.

Sözde belediyenin uluslararası mercilere “bilgi vermeye” devam ettiğini de söyleyen Simos Yoannu, “belediyeden” bir heyetin 22-25 Kasım’da İngiltere Parlamentosu üyeleri ve Dışişleri Bakanlığı ile temaslarda bulunacağını, bunun paralelinde Avrupa Parlamentosu (AP) üyelerini de bilgilendirdiklerini ve pandemi koşulları düzelir düzelmez “bilgilendirme” yapmak üzere AP’ye gideceklerini söyledi.