Simerini'nin Kıbrıs sorunuyla ilgili anketi

Simerini gazetesinde yer alan bir ankete göre, Kıbrıslı Rumların yüzde 72’sinin, Amerika Birleşik Devletleri’yle (ABD) olan ilişkilerin ilerletilmesini istediği ifade edildi.

Gazete bugünkü sayısında “IMR/Lefkoşa Üniversitesi” tarafından geçtiğimiz Temmuz ayı içerisinde Güney Kıbrıs genelinde 500 kişiyle, gazete hesabına yapılan bir anketten çıkan sonuçlara yer verdi.

“Kıbrıs sorunu ve Kıbrıs-Yunanistan-Türkiye ilişkileriyle ilgili olan son gelişmeleri ne ölçüde takip ettiniz” şeklindeki bir soruya, ankete katılanların yüzde 38’inin bunları “yeterince takip ettikleri” yanıtı verdiklerini yazan gazete, “Kıbrıs’ın silahlı kuvvetlerinin güçlendirilmesi mi gerektiğini yoksa askersizleştirmeye doğru mu gidilmesi gerektiğini düşünüyorsunuz” sorusuna ise, ankete katılanların yüzde 73’ünün “silahlı kuvvetlerin güçlendirilmesi gerektiği” yanıtını verdiğini iletti.

“Anastasiadis ile Akıncı’nın son açıklamaları temelinde, Kıbrıs sorunuyla ilgili müzakerelerin kısa süre içerisinde yeniden başlayacağını düşünüyor musunuz” sorusuna ise ankete katılanların yüzde 57’si hayır, yüzde 35’i de evet yanıtı verdi.

Ankete katılanların yüzde 72’sinin “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Kıbrıs sorunuyla ilgili uyguladığı politikanın yeniden düzenlenmesi gerektiğini” düşündüğünü de kaydeden gazete, “Kıbrıs sorunuyla ilgili Türkiye ile görüşmelerin başlamasının Kıbrıs Cumhuriyeti’nin yararına olup olmayacağı” sorusuna ise ankete katılanların yüzde 53’ünün evet, yüzde 47’sinin de hayır yanıtını verdiğini iletti.

“Başkanın (Anastasiadis), Akıncı’nın doğal gaz önerisine yönelik icraatlarıyla ne ölçüde hem fikirsiniz” sorusuna ise ankete katılanların yüzde 26’sı bununla tam anlamıyla hemfikir olduğunu, yüzde 22’si ise kesinlikle buna katılmadığını belirtti.

“Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Türkiye tarafından tanınmasının, müzakerelerin yeniden başlaması için önkoşul olarak ortaya konup konmaması gerektiğine inanıyor musunuz” sorusuna, ankete katılanların yüzde 86’ısının evet yanıtı verdiğini yazan gazete, “Maraş’ın iadesinin müzakerelerin yeniden başlaması için önkoşul olarak ortaya konup konmaması gerektiğine inanıyor musunuz” sorusuna ise, ankete katılanların yüzde 84’ünün evet dediğini aktardı.



Ankete göre “Bölgede meydana gelenler temelinde, Kıbrıs MEB’i içerisinde sıcak bir olay yaşanmasına ne kadar yakın olunduğu” sorusuna, ankete katılanların yüzde 29’u çok yakın, yüzde 32’si yeterince, yüzde 26’sı az, yüzde 13’ü de hiç yanıtını verdi.“Türkiye’nin Kıbrıs MEB’i ve çevre bölgede gerçekleştirdiği sondajlar ve faaliyetleri sizi ne kadar endişelendiriyor” sorusuna ise ankete katılanların yüzde 56’sı çok, yüzde 27’si yeterince, yüzde 10’u az, yüzde 7’si de hiç yanıtını verdi.Avrupa Birliği’nin (AB) Türkiye’ye uyguladığı yaptırımları tatmin edici bulup bulmadıkları konusundaki bir soruya ise ankete katılanların yüzde 43’ü bunları hiç tatmin edici bulmadıkları, yüzde 40’ı az tatmin edici, yüzde 15’i yeterince tatmin edici ve yüzde 2’si çok tatmin edici buldukları yanıtı verdi.Ankete katılanların yüzde 87’si, bahse konu yaptırımların Türkiye açısından caydırıcı olacağını ise düşünmüyor.Ankete göre “liderler arasındaki yeni bir görüşmenin ve yeni bir gayri resmi bir CransMontana’nın Kıbrıs Cumhuriyeti’nin yararına olacak mı?” sorusuna ise, katılımcıların yüzde 52’si hayır yanıtını verdi.