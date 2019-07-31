Şilluris Bulgaristan’da Temaslarda Bulundu

Lefkoşa, 31 Temmuz 19 : Rum Meclis Başkanı Dimitris Şilluris Bulgaristan’ın başkenti Sofya’da temaslarda bulundu.

Fileleftheros gazetesi, Rum Meclisi Başkanı Dimitris Şilluris ve beraberindeki heyetin, Bulgaristan Başbakanı ve Meclis Başkanıyla temaslar gerçekleştirdiklerini belirterek, Şilluris ve Bulgaristan Meclis Başkanı Tsveta Karayançeva’nın açıklamalarına yer verdi.

Habere göre Bulgaristan Meclis Başkanı Karayançeve, Şilluris’le görüşmesi sonrasında yaptığı açıklamada, iki ülke parlamentoları arasındaki iyi ilişkilere dikkat çekerek, AB sürecinde Bulgaristan’a verdiği destek sebebiyle Güney Kıbrıs’a teşekkür etti.



Gazete, Şilluris’in ise görüşme sonrasında yaptığı açıklamada, Güney Kıbrıs ve Bulgaristan’ın, Türkiye’nin Güney Kıbrıs’ın tek yanlı ilan ettiği MEB’indeki eylemleri konusunda aynı endişeleri paylaştıklarını ve bu kışkırtmalara nasıl göğüs gerileceği konusunda ortak fikre sahip olduklarını söylediğini yazdı.Şilluris, bu konuda AB’nin daha etkin bir yaklaşımda bulunması gerektiğini savundu.(SB/HA)