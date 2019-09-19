banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 32°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
100487
ALTIN
275.022
DOLAR
5.7089
STERLİN
7.1063
EURO
6.3163
16 yaşındaki genç kız 2 gündür kayıp
KAYIP ARANIYOR
Çalıştığı işyerinden 257. 000 TL’lik vurgun
SUÇUNU KABUL ETTİ
13 yıldır kaçak yaşıyordu
13 YILDIR KAÇAK YAŞIYORDU
Santos tutuksuz yargılanacak
TUTUKSUZ YARGILANACAK
banner307
Flaş Haber
13 yıldır kaçak yaşıyordu
Kapat

Şilluris “ab Söylemlerini Eyleme Dökmeli”

Lefkoşa, 19 Eylül 19 (.): Slovenya’yı ziyaret etmekte olan Rum Meclis Başkanı Dimitris Şilluris, orada yaptığı temaslarda “AB’nin söylemlerini eyleme dökmesi gerektiği” görüşünü ortaya koydu.

Şilluris “ab Söylemlerini Eyleme Dökmeli”

Lefkoşa, 19 Eylül 19 (.): Slovenya’yı ziyaret etmekte olan Rum Meclis Başkanı Dimitris Şilluris, orada yaptığı temaslarda “AB’nin söylemlerini eyleme dökmesi gerektiği” görüşünü ortaya koydu.

19 Eylül 2019 Perşembe 10:30
Şilluris “ab Söylemlerini Eyleme Dökmeli”

Lefkoşa, 19 Eylül 19 (.): Slovenya’yı ziyaret etmekte olan Rum Meclis Başkanı Dimitris Şilluris, orada yaptığı temaslarda “AB’nin söylemlerini eyleme dökmesi gerektiği” görüşünü ortaya koydu.

Alithia’nın haberine göre temasları çerçevesinde görüştüğü Başbakan Marjan Sarec’e Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki faaliyetlerini anlatan Şilluris “kendisine AB’nin aldığı önlemler konusundaki kısmî memnuniyetimizle birlikte bu önlemlerin çok ağır hızda alınmasından, Ukrayna örneğini vererek, dünyadaki başka örneklerle kıyaslandığında çok düşük ölçekte olduğundan duyduğumuz hayal kırıklığını ilettik” dedi.

Slovenya’nın “Doğu Akdeniz’deki ve kapalı Maraş’taki eylemler” konusundaki tutumu sorulan Şilluris “elbette Slovenya Kıbrıs’ın tezlerini prensip olarak destekliyor” dedi, şunları ekledi:

“Ancak  başka muhtemel baskıları görmezden gelmemeliyiz. Bu nedenle  özellikle Sayın Devlet Başkanı’na ve görüştüğüm diğer yetkililere  sonuç alıcı olabilmesi için söylemden eyleme geçmesi gereken destek konusunda bir hayal kırıklığımız olduğunu izah ettim”

banner317
Gazete Şilluris’in Slovenya Başbakanı Sarec dışında  Cumhurbaşkanı Borut Pahor, Meclis Başkanı Degian Zidan ile de görüştüğünü haberine ekledi.

MAVRİDİS “TÜRKİYE DIŞ TEHDİT”

Öte yandan Fileleftheros Rum AP milletvekili Kostas Mavridis’in, AP’nin Salı günkü genel kurul toplantısında  AB üyesi ülkelerin demokratik prosedürlerine üçüncü ülkelerden yapılan dış müdahaleler konusunun  görüşülmesi vesilesiyle yazılı açıklama yaparak “Türkiye’den  ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan da dış tehdit olduğu” iddiasında bulunduğunu yazdı.

Habere göre Cumhurbaşkanı  Erdoğan’ın “müdahalelerini dinî özgürlükler kisvesi altına gizleyerek, siyasi İslam aracılığıyla AB’ye yol göstermeye çalıştığını” öne süren Mavridis  Bulgaristan ve KKTC’yi “Erdoğan’ın sistematik İslami müdahalesinin  kurbanları” olarak gösterdi. Mavridis ayrıca “Avrupalı yetkililerin, siyasi doğruluk adına, konuyu gündeme getirmekten kaçınması üzücüdür” ifadesini kullandı.

 (ŞA/ŞEB) 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Güney Kıbrıs’ın 2020 Bütçesi Hazır…
Güney Kıbrıs’ın 2020 Bütçesi Hazır…
Limasol’da İki Küçük Çocuğa Yönelik Şiddet
Limasol’da İki Küçük Çocuğa Yönelik Şiddet
“kıbrıs’ın Geleneksel Meslekleri” Fotoğraf Yarışması
“kıbrıs’ın Geleneksel Meslekleri” Fotoğraf Yarışması
Hristodulidis Ödeneksiz İzin Konusunda Yüksek Mahkemeye Başvurdu
Hristodulidis Ödeneksiz İzin Konusunda Yüksek Mahkemeye Başvurdu
Lillie: “kuruluş Antlaşması’nı Okuması Gerekenler Var”
Lillie: “kuruluş Antlaşması’nı Okuması Gerekenler Var”
"tc-kktc Elektrik Bağlantısı Hızlanırken Euroasıa Interconnector İlerlemiyor"
Akel İle Hristodulidis Arasında Maraş Konusunda Şiddetli Çatışma
Akel İle Hristodulidis Arasında Maraş Konusunda Şiddetli Çatışma
Anastasiadis’ten New York Öncesinde Mesajlar
Anastasiadis’ten New York Öncesinde Mesajlar
Doğu Akdeniz’de Fransız Ekseni….
Doğu Akdeniz’de Fransız Ekseni….
Eni Ve Total Şirketleriyle 7’nci Parsel İçin İmzalar Atıldı
Eni Ve Total Şirketleriyle 7’nci Parsel İçin İmzalar Atıldı

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner302

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim