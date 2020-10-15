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Şilluris istifa etti

Rum Meclis Başkanı Dimitris Şilluris, “altın pasaportlar” konusunda patlak veren skandalın ardından bugün istifa etti.

15 Ekim 2020 Perşembe 13:03
Şilluris istifa etti
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Rum haber kaynakları, El Cezire haber kanalının, Güney Kıbrıs’ın suç geçmişi bulunan kişilere yatırım karşılığı verdiği vatandaşlıklarla ilgili, yatırımcı aracısı kılığına girmiş muhabirlerin gizli kamerayla çektiği videonun kamuoyuna yansımasıyla meydana gelen skandal nedeniyle Şilluris’in istifa ettiğini duyurdu.
Şilluris, istifasıyla ilgili açıklamasında, hiçbir şekilde yasaları ihlal etmediğine dair inancının tam olduğunu ve istifasının, kendisinin Meclis Başkanı olarak görev yapmasının Meclis’in normal işleyişine engel olacağına dair bazı kişiler tarafından ortaya atılan iddialara son verdiğini kaydetti.
Bir önceki açıklamasında, Meclis Başkanlığı görevinden soruşturma tamamlanana kadar ayrılmayacağını ve soruşturmanın tamamlanmasının ardından ne yapacağıyla ilgili kararı halihazırda aldığını; hatta Rum Başsavcılığı’nın, dokunulmazlığının kaldırılması için Yüksek Mahkeme’ye gidilmesi gerektiğine hükmetmesi halinde itiraz etmeyeceğini söylediğini anımsatan Şilluris, bu açıklamayı, yasal yönde sakıncalı olan hiçbir şey yapmamış olması ve istifa etmesi halinde aksi yönde izlenimler oluşacağını düşündüğü için yaptığını belirtti.

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Şilluris, tüm bunlara rağmen, Meclis Başkanlığı görevine devam ediyor olmasının yanlış yorumlandığını ifade ederken; yapılan yanlış yorumların, bu konudan kendi siyasi çıkar ve planları doğrultusunda faydalanma arzusu içinde olan bazı kişilerin ve Meclis’in işleyişinde aksamaların oluşacağına dair bahanelerin, istifa kararı almasına yol açtığını kaydetti.
Yetkili makamların, çözülmemiş tüm sorunları ele almak için mümkün olan en kısa sürede harekete geçmesini beklediğini ifade eden Şilluris, Rum Başsavcılığı’na kendisine karşı işlenen suçlar ve anayasal haklarının ihlali konusunda halihazırda başvurduğunu ve böylelikle, işin içinde gerçekte kimin olup olmadığının ortaya çıkacağını söyledi.

 

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Son Güncelleme: 15.10.2020 13:31
Anahtar Kelimeler:
Dimitris Şilluris
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