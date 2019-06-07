Şilluris Çinli yetkililerle görüştü

Rum Meclis Başkanı Dimitris Şilluris’in, Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı (CPPCC) Başkan Yardımcısı Liu Xincheng ile görüştüğü bildirildi.
Fileleftheros gazetesi, Liu’nun, beraberindeki bir heyetle Güney Kıbrıs’ı ziyaret etmekte olduğunu ve adadaki temaslarına, Çin’in Güney Kıbrıs’taki Büyükelçisi Huang Xingyuan’ın da eşlik ettiğini yazdı.
Gazete, Şilluris ile Liu’nun Kıbrıs sorununu ve Güney Kıbrıs ile Çin arasındaki ilişkileri görüştüklerini kaydederken, Güney Kıbrıs’ın sözde “Münhasır Ekonomik Bölgesi” içerisindeki “Türk tahriklerinin” de ele alındığını belirtti.
Rum Meclis Başkanı Dimitris Şilluris’in, Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı (CPPCC) Başkan Yardımcısı Liu Xincheng ile görüştüğü bildirildi.