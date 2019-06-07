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Şilluris Çinli yetkililerle görüştü

Şilluris Çinli yetkililerle görüştü

07 Haziran 2019 Cuma 06:30
Şilluris Çinli yetkililerle görüştü

Rum Meclis Başkanı Dimitris Şilluris’in, Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı (CPPCC) Başkan Yardımcısı Liu Xincheng ile görüştüğü bildirildi.
Fileleftheros gazetesi, Liu’nun, beraberindeki bir heyetle Güney Kıbrıs’ı ziyaret etmekte olduğunu ve adadaki temaslarına, Çin’in Güney Kıbrıs’taki Büyükelçisi Huang Xingyuan’ın da eşlik ettiğini yazdı.
Gazete, Şilluris ile Liu’nun Kıbrıs sorununu ve Güney Kıbrıs ile Çin arasındaki ilişkileri görüştüklerini kaydederken, Güney Kıbrıs’ın sözde “Münhasır Ekonomik Bölgesi” içerisindeki “Türk tahriklerinin” de ele alındığını belirtti.

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Haberde, Şilluris’in Liu’ya, Çin’in Güney Kıbrıs’a verdiği destekten ötürü teşekkürlerini sunduğu; Liu’nun da iki ülke arasındaki iyi ilişkileri ve karşılıklı saygıyı överek, Güney Kıbrıs’ın Çin’in uluslararası siyasi sahnedeki müttefiki ve Akdeniz bölgesindeki önemli dostu olduğuna işaret ettiği ifade edildi.

 

Son Güncelleme: 07.06.2019 09:46
Anahtar Kelimeler:
Dimiris şilluris
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