Şikeli maçlarla ilgili mahkeme süreci ağır cezada devam edecek

Alithia gazetesi, şikeli maçlarla ilgili soruşturma kapsamında tutuklanan Ayia Napa Futbol Kulübü Başkanı Dimitris Masias ile Hakem Andreas Konstandinu aleyhindeki davanın Rum Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüleceğini yazdı.Gazete, Larnaka Kaza Mahkemesi’nde dün görülen davada, Masias ile Konstandinu’nun 8 günlük tutukluluklarının ardından, belirli günlerde ispat-ı vücut yapmak kaydıyla serbest bırakıldıklarını ve davanın, 17 Mart’ta Rum Ağır Ceza Mahkemesi’nde yeniden başlayacağını kaydetti.Habere göre Masias, dün gazetecilere yaptığı açıklamalarda “eşeğini dövmeyen semerini döver” diyerek kendini savunurken, gazetecilere de “daha ciddi konular olan” geçiş kapıları ve Türkler ile meşgul olmaları tavsiyesinde bulundu.