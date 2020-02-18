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Şikeli maçlar konusu İspanyol basınında

Güney Kıbrıs’ta gündemde olan ve araştırmaların yapıldığı şikeli maçlar konusunun İspanyol basınında da yer aldığı belirtildi.

Şikeli maçlar konusu İspanyol basınında

Güney Kıbrıs’ta gündemde olan ve araştırmaların yapıldığı şikeli maçlar konusunun İspanyol basınında da yer aldığı belirtildi.

18 Şubat 2020 Salı 10:17
Şikeli maçlar konusu İspanyol basınında
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Haravgi gazetesi spor eki, İspanya’da yayın yapan “El Confidencial” isimli internet gazetesinde yer alan bir makalede Güney Kıbrıs’taki şikeli maçlardan söz edildiğini yazdı.

Gazete, ilgili makaleye atıfta bulunarak İspanyol makamlarının elinde, Güney Kıbrıs’taki, 2017-18 sezonundaki 4 müsabakayı zan altında bırakan verilerin bulunduğunu belirtti.

Gazete İspanyol makamlarının, telefon görüşmeleri gizliliğinin kaldırılması kararının ardından şikeli maçlara ilişkin 50 kişiyi tutukladığını ve bazı verilere ulaştığını da anımsattı.

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Gazete, makalede, Rum futbolunun, şikeli maçlara ilişkin uluslararası çeteyle bağlantısının yıllardır bilindiği şeklindeki ifadelerin de yer aldığını yazdı.

AY.NAPA KULÜBÜ BAŞKANI VE HAKEMİN BANKA HESAPLARI İNCELENECEK

Öte yandan Fileleftheros gazetesi, mahkemede dün, şikeli maçlarla ilgili tutuklu bulunan Ay.Napa Kulübü Başkanı Dimitris Masias ile hakem Andreas Konstantinos’un banka hesaplarının incelenmesi kararının alındığını bildirdi.

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Son Güncelleme: 18.02.2020 14:20
Anahtar Kelimeler:
Güney Kıbrıs şikeli Maçlar
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