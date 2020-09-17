Sığınma Evlerinden Kaçan Çocuklar

Lefkoşa, 17 Eylül 20 (.): Güney Kıbrıs’ta, kaldıkları sığınma evlerinden reşit olmayan çocukların kaçmasının rutin bir hale geldiği belirtildi.

Politis gazetesi Güney Kıbrıs’ta, kaldıkları sığınma evlerinden, reşit olmayanların kaçması olaylarının rutin hale geldiğine, birçok durumda da kaçanların aynı kişiler olduğuna dikkati çekti.

Gazete, bahse konu çocukların, cinsel istismar kurbanı, ailelerin ihmaline maruz kalan, öksüz olan ve devlete ait sığınma evlerinde kalanlar olduğunu yazdı.

Habere göre Rum Adalet Bakanı Emili Yioliti, ilgili verileri meclise sunarken yaptığı açıklamada son 10 yılda 420 çocuğun kayıp olarak bildirildiğini, bunlardan 376’sının devlete ait sığınma evlerinden kaçanlarla ilgili olduğunu ifade etti.

Yioliti, çocukların, hemen hemen hepsinin bulunduğunu ancak Somali, Suriye, Kongo, Mali, Kamerun ve Gine uyruklu 18 çocuğun ise izine rastlanılmadığını belirtti.

Gazete, çocukların kaçma olaylarındaki en fazla artışın ise 2018 ile 2019 yıllarında gözlemlendiğini de yazdı.

(FK/GÜL)