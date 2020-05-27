banner348
banner334
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 28°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
104925
ALTIN
372.207
DOLAR
6.7721
STERLİN
8.3594
EURO
7.4679
banner339
35 yaşındaki kişi ölü bulundu
ANİ ÖLÜM
Orman kundakçısı cezaevinde bekleyecek
1 AY CEZAEVİNDE BEKLEYECEK
Yargılanmayı cezaevinde bekleyecekler
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER
Güzelyurt’da uyuşturucu
GÜZELYURT'TA UYUŞTURUCU

Sığınma başvuruları reddedilenler ülkelerine gönderiliyor

Rum yönetimi, “yasa dışı siyasi sığınmacıları” ülkelerine geri göndermeye başladı.

27 Mayıs 2020 Çarşamba 10:06
Sığınma başvuruları reddedilenler ülkelerine gönderiliyor
banner337
banner345

Sığınmacıları gönderme işlemine, aralarında iade anlaşması bulunan Gürcistan ile başlayan Rum yönetimi, başvuruları reddedilen 197 Gürcü’yü, iki charter uçuşla ülkelerine geri gönderdi, ardından Kamerunluları göndereceği haber verildi.

Fileleftheros’a göre İçişleri Bakanı Nikos Nuris, Gürcistan ile Güney Kıbrıs arasında iade anlaşması olduğuna işaret ederek, siyasi sığınma başvuruları reddedilen 197 Gürcü’den 90’ının yeni tip koronavirüs karantinasının kalkmasıyla geçen hafta, 107’sinin de dün Gürcistan’a gönderildiğini ve bu ülkeye geri gönderme prosedürünün devam edeceğini açıkladı.

banner341
Güney’de, siyasi sığınma başvurusunda bulunan binlerce Gürcü bulunduğuna dikkat çeken gazete, Gürcüleri Suriyelilerin izlediğini yazdı.

Habere göre Nuris şu anda, Kamerun’dan yaklaşık 150 kişiyi ülkelerine göndermeyi planladıklarını ancak Güney Kıbrıs ile Kamerun arasında iade anlaşması bulunmadığını, bu kişilerin Kamerun’a “gönüllü” döneceklerini, 88 bin Euro’ya ulaşan uçuş masraflarını da Rum yönetiminin karşılayacağını kaydetti.

Siyasi sığınma başvuruları reddedildiği için kaçak konumuna düşen kişiler sorununun ancak AB’nin merkezî olarak üçüncü ülkelerle iade anlaşmaları yaptığında çözülebileceğine işaret eden İçişleri Bakanı Nuris, Rum yönetiminin İran ile iade anlaşması yapmaya çalıştığını ancak bu ülkeden ret yanıtı aldığını söyledi.

Son Güncelleme: 27.05.2020 12:21
Anahtar Kelimeler:
Güney Kıbrıs Sığınma
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Rum Milletvekili Aihm’de açtığı davayı kazandı
Rum Milletvekili Aihm’de açtığı davayı kazandı
Tarıma yönelik destek paketi
Tarıma yönelik destek paketi
Güney Kıbrıs’ta turizmin yeniden canlandırılması çalışmaları
Güney Kıbrıs’ta turizmin yeniden canlandırılması çalışmaları
Rum İçişleri Bakanlığı’ndan göçmenlerle ilgili açıklama
Rum İçişleri Bakanlığı’ndan göçmenlerle ilgili açıklama
Güney Kıbrıs'ta 2 yeni vaka
Güney Kıbrıs'ta 2 yeni vaka
Makarios Hastanesinde üçüncü Kawasaki vakası
Makarios Hastanesinde üçüncü Kawasaki vakası
İki Toplumlu Sağlık Komitesi Önümüzdeki Pazartesi Günü Toplanıyor
İki Toplumlu Sağlık Komitesi Önümüzdeki Pazartesi Günü Toplanıyor
Makarios Hastanesinde Üçüncü Kawasaki Vakası
Makarios Hastanesinde Üçüncü Kawasaki Vakası
Güney Kıbrıs’taki Yangınlar Düşündürücü
Güney Kıbrıs’taki Yangınlar Düşündürücü
35 Karantina Oteline 7 Milyon Euro
35 Karantina Oteline 7 Milyon Euro

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner302

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim