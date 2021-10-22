SİDİKEK-PEO ve BES sendikaları biraraya geldi

Haravgi gazetesi SİDİKEK-PEO ile BES’in dün gerçekleştirdikleri görüşmede Kıbrıs sorunu hakkında görüş alışverişinde bulunduklarını yazdı.

Habere göre iki sendika, görüşme çerçevesinde iki kesimli iki toplumlu federal çözüme yönelik taahhütlerini yineledi.

Kıbrıs sorunundaki durgunluk konusunda yoğun endişelerini dile getiren iki sendika, diyalogtan eksikliği ve yeni oldu bittiler yaratılmasının ülkenin nihai bölünmesine neden olacağını savundu.



İki sendika iki toplum arasında anlaşma sağlanmasının tek yolunun toplumlararası müzakereler olduğunu da belirtti.Sendikalar ayrıca bölünmüşlüğü önlemek için ortak eylemlerin yeniden düzenlenmesi için sürekli temas halinde olunması kararı aldı.



