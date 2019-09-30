Sıddık: “tüm Statüko İhlallerini Ciddiyetle Ele Alıyoruz”

Lefkoşa, 30 Eylül 19 : UNFICYP Basın Sözcüsü Alim Sıddık, Türk askerinin “Strovilya” (Akyar) bölgesindeki statükoda değişiklik yaptığı şeklinde Rum basınında yer alan iddiaları değerlendirdi.
Alithia ve diğer gazeteler, UNFICYP Sözcüsü Alim Sıddık’ın dün konuya ilişkin yaptığı açıklamada, BM Barış Gücü’nün, statüko ihlallerini ciddiyetle ele aldığını vurguladığını yazdılar.
Sıddık, “ara bölgede veya özel statülü alanlarda yetkisiz yapılan inşaatların kesin şekilde yasaklandıklarını” da sözlerine ekledi.
(SB/HÖ)