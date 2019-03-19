Sevgül Uludağ’ın Nobel Barış Ödülüne Aday Gösterilmesi Rum Gazetelerinde



Lefkoşa, 19 Mart 19 : Kıbrıs'ta kayıpların bulunmasıyla ilgili çalışmalarıyla tanınan araştırmacı gazeteci Sevgül Uludağ’ın Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterilmesi bugünkü Rum gazetelerine de haber oldu.

Politis gazetesi habere “Sevgül Uludağ Nobel Barış Ödülü Adayı- Kayıpların Bulunmasına İlişkin Araştırmalara Liderlik Eden Politis’in Ortak Çalışanı Kıbrıslı Türk Gazeteci- Kıbrıslı Türk Gazeteci Hem Yeni Düzen Gazetesiyle Hem de Politis’le İşbirliği Yapıyor” başlıklarıyla yer verdi.

Haber, Alithia’da “Sevgül Akademisyen Anna Agathangelu Tarafından Nobel Barış Ödülü İçin Öneriliyor”, Fileleftheros’ta “Sevgül Uludağ Nobel Barış Ödülü Adayı”, Haravgi’de ise “Sevgül Uludağ Nobel Barış Ödülü Adayı” başlıklarıyla yer buldu.

(İY/FEZ)