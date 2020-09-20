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Setfanu Anastasiadis’i Eleştirdi

Lefkoşa, 20 Eylül 20: AKEL Basın Sözcüsü Stefanos Stefanu, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in artık güvenilirliğini yitirdiğini belirterek Rum hükümetinin dış ve iç politikasına yönelik eleştiriler dile getirdi.

20 Eylül 2020 Pazar 12:06
Setfanu Anastasiadis’i Eleştirdi
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Lefkoşa, 20 Eylül 20: AKEL Basın Sözcüsü Stefanos Stefanu, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in artık güvenilirliğini yitirdiğini belirterek Rum hükümetinin dış ve iç politikasına yönelik eleştiriler dile getirdi.

Fileleftheros gazetesinde yer alan söyleşisinde Stefanos Stefanu, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, Kıbrıs sorunu konusunda yaptığı açıklamalarla icraatların birbirleriyle örtüşmediğini, bu yüzden de güvenilirliğini kaybettiğini iddia etti.

Stefanu, Anastasiadis’in bir yandan, müzakerelere kaldığı yerden devam etmeye hazır olduğunu açıklarken, öte yandan müzakerelere başlamak için şartlar koştuğunu belirtirken doğal gaz konusuna ilişkin BM Genel Sekreteri’nin de aralarında bulunduğu birçok faktörün sürekli atıfta bulunduğu, müzakere masasında sağlanmış uzlaşılar olduğunu öne sürdü.

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Stefanu, doğal gaz gelirlerinin paylaşımı, deniz alanları gibi konuların büyük oranda çözülmüş olduğu iddiasında bulunurken, bu yüzden müzakere sürecinin Crans Montana’da kaldığı yerden hemen başlamasının Kıbrıs’ın faydasına olacağını ifade etti.

Stefanu söyleşisinde, hükümetinin bir yandan Rusya’yla ilişkilerin önemine sürekli değinirken öte yandan ABD’nin silah ambargosunu kaldırması eylemini kutladığına dikkat çekerek, “altın pasaportlar” skandalının da Anastasiadis hükümetinin eseri olduğunu ifade etti.

Stefanu ayrıca, kapalı bölge Maraş konusunda daha etkin bir politika izlenmesi gerektiğini de savundu.

(SB/ŞEB)

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