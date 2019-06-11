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Seri Katilin İki Kurbanının Akrabaları Dava Açıyor

SİERRA İÇİN MEMİ’DE 500 OLASI HEDEF BELİRLENDİ AMA DALGIÇLAR İHTİYAÇ OLURSA DALACAK

Seri Katilin İki Kurbanının Akrabaları Dava Açıyor

SİERRA İÇİN MEMİ’DE 500 OLASI HEDEF BELİRLENDİ AMA DALGIÇLAR İHTİYAÇ OLURSA DALACAK

11 Haziran 2019 Salı 10:34
Seri Katilin İki Kurbanının Akrabaları Dava Açıyor

SİERRA İÇİN MEMİ’DE 500 OLASI HEDEF BELİRLENDİ AMA DALGIÇLAR İHTİYAÇ OLURSA DALACAK
YOĞUN AĞIR METAL BULUNAN GÖL SUYUNUN BOŞLALTILIP BOŞALTILMAYACAĞI TAHLİL SONUÇLARINA BAĞLI
Lefkoşa, 11 Haziran 19 (.):  RMMO teğmeni seri katil Nikos Metaksas’ın 7 kurbanından ikisinin yakınları Rum polisi ve seri katil aleyhine dava açıyor.
Alithia’nın haberine göre Livias-Florentinas’ın eşi ile Elenas Natqalias Bunea’nın babası, avukat Yannis Yoannu aracılığıyla bugün Lefkoşa Rum Kaza Mahkemesi’nde dava açacak. Davacılar, Rum polisinin araştırmayı eksik yapması ve görevini tam yapmayan polisler hakkında işlem yapmaması ve ailelerini kaybetmiş olmaları nedeniyle tazminat talep ediyor.

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Gazete bu arada, Metaksas’ın kurbanlarından, cesedine henüz ulaşılamayan 6 yaşındaki Sierra için Memi gölünde arama yapılacak 500 civarında olası hedef belirlendiğini, Rum İtfaiye teşkilatı ile özel şirket dalgıçlarının işe başladığını yazdı.
Habere göre dalgıçlar, yoğun ağır metal bulunan  göle, ihtiyaç olması halinde girecekler. Göl suyunun boşaltılmasının çevre ve ekosistem açısından güvenli olup olmadığının belirlenmesi için gölden örnek alınarak Kimya Laboratuarına gönderildi. Analiz sonuçlarının ise önümüzdeki 72 saat içerisinde alınması bekleniyor.  
(ŞA/ŞEB) 

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