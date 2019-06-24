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Seri Katil Rmmo Subayının Yargılanmasına Bugün Başlandı

METAKSAS, 2’Sİ ÇOCUK, 5’İ KADIN OLMAK ÜZERE 7 KİŞİYİ ÖLDÜRDÜĞÜNÜ KABUL ETTİ

Seri Katil Rmmo Subayının Yargılanmasına Bugün Başlandı

METAKSAS, 2’Sİ ÇOCUK, 5’İ KADIN OLMAK ÜZERE 7 KİŞİYİ ÖLDÜRDÜĞÜNÜ KABUL ETTİ

24 Haziran 2019 Pazartesi 10:07
Seri Katil Rmmo Subayının Yargılanmasına Bugün Başlandı

METAKSAS, 2’Sİ ÇOCUK, 5’İ KADIN OLMAK ÜZERE 7 KİŞİYİ ÖLDÜRDÜĞÜNÜ KABUL ETTİ

Lefkoşa, 24 Haziran 19 : Güney Kıbrıs'ta 2’si çocuk 7 kişiyi öldüren Rum Milli Muhafız Ordusu (RMMO) Subayı Nikos Metaksas'ın yargılanmasına bugün başlandı.

Metaksas bugün çıkarıldığı Rum Ağır Ceza Mahkemesi’nde 7 kişiyi öldürdüğünü kabul etti.

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Rum haber kaynaklarına göre, Güney Kıbrıs’ta infial yaratan seri cinayet olayının zanlısı olan RMMO subayı 35 yaşındaki Nikos Metaksas, bugün Rum Ağır Ceza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Metaksas’ın “yaşlı gözlerle, cinayetleri  işlediğini, suçunu bildiğini ve olayın aydınlatılmasına yardımcı olabileceğinden” söz ettiği belirtildi. Metaksas ayrıca kurbanlar ve  ailelerinden özür diledi.

Kıbrıs'ın kayıtlara geçmiş ilk seri katili kabul edilen Metaksas, taamüden adam öldürme suçundan yargılanıyor. Her kurban için ömür boyu hapis olmak üzere 7 kez müebbet hapsi istenen Metaksas'ın aleyhinde açılan dosyalar arasında adam kaçırma, soruşturmaya müdahale etme ve delilleri yok etme suçlamaları da bulunuyor.

(FK-FEZ)

 

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