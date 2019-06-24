banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Gazimağusa'da kavga
GAZIMAĞUSA'DA KAVGA
KKTC’de izinsiz ikamet eden 3 kişi tutuklandı
KKTC’DE İZİNSİZ İKAMET EDEN 3...
3 buçuk ay hapis yatacak
3 BUÇUK AY HAPİS YATACAK
Hırsızlık sefası bir gün sürdü
HIRSIZLIK SEFASI BİR GÜN SÜRDÜ
banner307

Seri katil RMMO Subayının yargılanmasına bugün başlandı

Seri katil RMMO Subayının yargılanmasına bugün başlandı

24 Haziran 2019 Pazartesi 10:07
Seri katil RMMO Subayının yargılanmasına bugün başlandı

Güney Kıbrıs'ta 2’si çocuk 7 kişiyi öldüren Rum Milli Muhafız Ordusu (RMMO) Subayı Nikos Metaksas'ın yargılanmasına bugün başlandı.

Metaksas bugün çıkarıldığı Rum Ağır Ceza Mahkemesi’nde 7 kişiyi öldürdüğünü kabul etti.

banner317
Rum haber kaynaklarına göre, Güney Kıbrıs’ta infial yaratan seri cinayet olayının zanlısı olan RMMO subayı 35 yaşındaki Nikos Metaksas, bugün Rum Ağır Ceza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Metaksas’ın “yaşlı gözlerle, cinayetleri  işlediğini, suçunu bildiğini ve olayın aydınlatılmasına yardımcı olabileceğinden” söz ettiği belirtildi. Metaksas ayrıca kurbanlar ve  ailelerinden özür diledi.

Kıbrıs'ın kayıtlara geçmiş ilk seri katili kabul edilen Metaksas, taamüden adam öldürme suçundan yargılanıyor. Her kurban için ömür boyu hapis olmak üzere 7 kez müebbet hapsi istenen Metaksas'ın aleyhinde açılan dosyalar arasında adam kaçırma, soruşturmaya müdahale etme ve delilleri yok etme suçlamaları da bulunuyor.

Son Güncelleme: 24.06.2019 14:14
Anahtar Kelimeler:
Katil Rmmo SubayıNikos MetaksasRum Seri Katil
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Güney’de seri katile 7 kez müebbet
Güney’de seri katile 7 kez müebbet
Irkçı Saldırılarda Artış
Irkçı Saldırılarda Artış
Güney Kıbrıs’ta Son Beş Yılda 5 Bin 547 Aile İçi Şiddet Mağduru Kayda Geçirildi
Güney Kıbrıs’ta Son Beş Yılda 5 Bin 547 Aile İçi Şiddet Mağduru Kayda Geçirildi
Baf’taki Eserlerin Restorasyon Çalışmalarının Tamamlanması Rum Basınında Da Yer Aldı
Baf’taki Eserlerin Restorasyon Çalışmalarının Tamamlanması Rum Basınında Da Yer Aldı
Güney Kıbrıs’ta maaşlar düşük, temel tüketim ürünleri ise pahalı
Güney Kıbrıs’ta maaşlar düşük, temel tüketim ürünleri ise pahalı
Deniz Dibi İncelemeleri Tamamlandı
Deniz Dibi İncelemeleri Tamamlandı
Ekrem İmamoğlu’nun zaferi Rum basınında..
Ekrem İmamoğlu’nun zaferi Rum basınında..
Amerika Başpiskoposu Elpidoforos Kıbrıs Sorunu Hakkında Konuştu
Amerika Başpiskoposu Elpidoforos Kıbrıs Sorunu Hakkında Konuştu
Maraş konusu gündemdeki yerini koruyor
Maraş konusu gündemdeki yerini koruyor
Hristofyas’a son vedanın detayları belli oldu
Hristofyas’a son vedanın detayları belli oldu

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner319

banner304

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim