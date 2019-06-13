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Seri cinayette yedinci ve son kurbanın cesedine de ulaşıldı

Seri cinayette yedinci ve son kurbanın cesedine de ulaşıldı

13 Haziran 2019 Perşembe 10:16
Seri cinayette yedinci ve son kurbanın cesedine de ulaşıldı

Rum tarafını sarsan seri cinayet olayında, RMMO teğmeni seri katil Nikos Metaksas’ın ilk kurbanı olan Mary Rose’un 6 yaşındaki kızı Siera’nın cesedinin, 59 günlük araştırmaların ardından, Metaksas’ın dün polise Ksiliatu’daki Memi göletinde yeni bir noktayı göstermesinin akabinde bulunduğu haber verildi.

Rum gazeteleri konuya geniş yer verirken, Fileleftheros gazetesi, “59 Günlük Araştırmalar, Yedi Ceset, Bir Katil” başlıklı haberinde, Mary Rose’un kızı Siera’nın da bulunmasıyla, Metaksas’ın kurbanlarıyla ilgili “ürpertici çemberin de kapandığını” ve yedi cesedin hepsinin de bulunduğunu yazdı.

Metaksas’ın dün polise Memi göletinde yeni bir nokta gösterdiğini ve bunun akabinde Siera’nın cesedinin dalgıçlar tarafından bulunup çıkarıldığını kaydeden gazete, cesedin, 6 metre derinlikte, çarşafa sarılmış halde, beton bir bloğa bağlı ve çürümüş vaziyette olduğunu belirtti.

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Rum Hükümeti Sözcüsü Prodromos Prodromu dün yaptığı yazılı açıklamada, Metaksas’ın kurbanlarının cenazelerinin masraflarının karşılanmasının Mayıs ayında bakanlar kurulu kararıyla onaylanmasının, mezar inşa edilmesini de kapsadığını ve bundan ötürü bu amaç için para toplanmasının gerekmediğini belirtti.

Metaksas’la ilgili tutuklama emrinin yarın sona ereceği ve iddianamenin hazırlanması için, tutuklamanın 8’inci kez uzatılmasının talep edileceği de ifade edildi.

Politis ise haberinde, Metaksas’ın Siera’nın cesedini attığı yer konusunda bugüne kadar polisi yanılttığını ve gerçekleri tam söylemediğini, dün ise cesedi attığı gerçek yeri göstermeye karar verdiğini yazdı.

Gazete, Metaksas’ın Siera’yı annesiyle birlikte boğduğunu kabul ettiğinden söz edildiğini ekledi.

Son Güncelleme: 13.06.2019 14:18
Anahtar Kelimeler:
SeriKatil
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