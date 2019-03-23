banner309
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
99835
ALTIN
243.728
DOLAR
5.7445
STERLİN
7.6263
EURO
6.4830
Kıbrıslı Türk Profesör hayatını kaybetti
KIBRISLI TÜRK PROFESÖR HAYATINI KAYBETTİ
Araba kaçakçıları hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderildi
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER
İlişen 6 gün daha tutuklu kalacak
İLİŞEN 6 GÜN DAHA TUTUKLU...
Aranan cinayet zanlıları yabancı değil
ARANAN CİNAYET ZANLILARI YABANCI DEĞİL
banner306

Sergidis: “kşk Bilginin Nerede, Kimlerin Elinde Olduğunu Biliyor”

KŞK’NIN “BUGÜNE KADAR BİLGİ EDİNMEDE PASİF KALDIĞINI, ARTIK YENİ YÖNTEMLER KULLANMASI GEREKTİĞİNİ” SAVUNDU

Sergidis: “kşk Bilginin Nerede, Kimlerin Elinde Olduğunu Biliyor”

KŞK’NIN “BUGÜNE KADAR BİLGİ EDİNMEDE PASİF KALDIĞINI, ARTIK YENİ YÖNTEMLER KULLANMASI GEREKTİĞİNİ” SAVUNDU

23 Mart 2019 Cumartesi 08:37
Sergidis: “kşk Bilginin Nerede, Kimlerin Elinde Olduğunu Biliyor”

KŞK’NIN “BUGÜNE KADAR BİLGİ EDİNMEDE PASİF KALDIĞINI, ARTIK YENİ YÖNTEMLER KULLANMASI GEREKTİĞİNİ” SAVUNDU

Lefkoşa, 23 Mart 19 (.): Rum tarafında faaliyet göstermekte olan “Tüm Kıbrıs Açıklanmamış Esir ve Kayıp Yakınları Örgütü” başkanı Nikos Sergidis, Kayıp Şahıslar Komitesi’nin (KŞK), “misyonuna yardımcı olacak verilerin nerede olduğunu, kimlerin elinde olduğunu bildiğini ancak on yıllardır, bilgisi olanların bunu paylaşmasını pasif şekilde beklediğini, artık bilgiyi edinmek için yeni yöntemler kullanması gerektiğini” iddia etti.

Haravgi ve diğer gazetelere göre Sergidis “Konuya dair Türk tavrının değişmeye ikna edilmesi, uluslararası örgütler ve karar merkezlerinin Türkiye’ye siyasi bedeli olan eylemlerine bağlıdır. KŞK’nın üçüncü üyesinden ve BM Genel Sekreteri’nden de özlü ve etkin şekilde müdahil olmasını bekledik, beklemeye devam ediyoruz” ifadesini kullandı.

Rum yönetiminin kayıplar konusunda eylem planı ileri götürme kararı ve Rum Başkanlık Komiseri Fotis Fotiu’nun da açıkladığı gibi, Rum yönetiminin karar merkezlerinde konuya dair diplomatik eylemde bulunmaya hazırlanması konusu sorulan Sergidis “kayıplar konusunun artık çözülmesi hedefiyle iyi örgütlenmiş bir çaba harcanmasını diliyoruz” dedi, şunları ekledi:

“ Uluslararası unsurun, konunun ileri götürülmesinde ciddi bir rol oynayabileceği kesindir” diyen Sergidis, buna paralel olarak Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in Cumhurbaşkanı  Mustafa Akıncı ile temaslarına da büyük önem verdiklerini kaydetti.

Sergidis “daha fazla gecikilmeden, Kıbrıslı Rum-Türk bütün  kayıpların akıbetlerinin belirlenmesi için pratik ve etkin yöntemler üzerinde anlaşma sağlanması için Anastasidis’ten, en kısa zamanda Akıncı ile kayıplar konusunda temasa geçmesini bekliyoruz” ifadesini kullandı.

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin kayıplar konulu son kararını “küçük de olsa doğru yönde olumlu adım” diye niteleyen Nikos Sergidis, bu karar ile  konunun özüne ve KŞK’nın bugün yaşamakta olduğu sorunlara dokunduğunu söyledi. Sergidis KŞK’nın sorunlarını KKTC’de “serbest dolaşım, gömü yerleriyle ilgili bilgiye ulaşma ve kalıntıların taşınması” olarak sıraladı.

Fileleftheros haberi “Türk Tarafı KŞK Çerçevesinde Yardımcı Olmuyor… Sergidis: BM Kayıpların Bulunması İçin Katalizör Olmak Zorundadır”  başlığıyla aktardı.

 (ŞA/ÖK)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“kıbrıs Sorununda Ortam Bulanık”
“kıbrıs Sorununda Ortam Bulanık”
İngiltere’de yaşamını sürdüren Kıbrıslılardan yeniden birleşme hareketi
İngiltere’de yaşamını sürdüren Kıbrıslılardan yeniden birleşme hareketi
Hristodulidis ve partilerin üçlü zirve konulu açıklamaları
Hristodulidis ve partilerin üçlü zirve konulu açıklamaları
Rum İtfaiyesi 60 Metrelik Platform Ve Seyyar Kriz Yönetim Merkezi Alıyor
Rum İtfaiyesi 60 Metrelik Platform Ve Seyyar Kriz Yönetim Merkezi Alıyor
Güney Kıbrıs Gümrük Gelirlerinden Son 4 Yılda 4,4 Milyar Euro Elde Etti
Güney Kıbrıs Gümrük Gelirlerinden Son 4 Yılda 4,4 Milyar Euro Elde Etti
Kudüs’teki Üçlü Zirve Pompeo’nun Da Katılımıyla Gerçekleşti
Kudüs’teki Üçlü Zirve Pompeo’nun Da Katılımıyla Gerçekleşti
Dicarlo Bm Güvenlik Konseyi’ni Bilgilendirecek
Dicarlo Bm Güvenlik Konseyi’ni Bilgilendirecek
Bouzou ile Drogba Haravgi ve Yenidüzen’e konuştu
Bouzou ile Drogba Haravgi ve Yenidüzen’e konuştu
Cep telefonlarının adadaki her iki tarafta kullanılabilmesine “bir adım kaldı”
Cep telefonlarının adadaki her iki tarafta kullanılabilmesine “bir adım kaldı”
Hristodulidis Yahudi örgütleri toplantısına katılacak
Hristodulidis Yahudi örgütleri toplantısına katılacak

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner308

banner304

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim