banner309
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
99835
ALTIN
243.728
DOLAR
5.7445
STERLİN
7.6263
EURO
6.4830
Yazgül alkolü kaçırınca trafik canavarı oldu
YAZGÜL ALKOLÜ KAÇIRINCA TRAFİK CANAVARI...
Kanlısından kaçmış!
KANLISINDAN KAÇMIŞ!
Hırsızlıktan tutuklanan kişi, 4 eve daha girmiş
HIRSIZLIKTAN TUTUKLANAN KİŞİ, 4 EVE...
Sahte kimlikle KKTC’ye giren şahıs yakalandı
SAHTE KİMLİKLE KKTC’YE GİREN ŞAHIS...
banner307
Flaş Haber
Kanlısından kaçmış!
Kapat

Sergidis: “KŞK bilginin nerede, kimlerin elinde olduğunu biliyor”

Sergidis: “KŞK bilginin nerede, kimlerin elinde olduğunu biliyor”

23 Mart 2019 Cumartesi 08:37
Sergidis: “KŞK bilginin nerede, kimlerin elinde olduğunu biliyor”

Rum tarafında faaliyet göstermekte olan “Tüm Kıbrıs Açıklanmamış Esir ve Kayıp Yakınları Örgütü” başkanı Nikos Sergidis, Kayıp Şahıslar Komitesi’nin (KŞK), “misyonuna yardımcı olacak verilerin nerede olduğunu, kimlerin elinde olduğunu bildiğini ancak on yıllardır, bilgisi olanların bunu paylaşmasını pasif şekilde beklediğini, artık bilgiyi edinmek için yeni yöntemler kullanması gerektiğini” iddia etti.

Haravgi ve diğer gazetelere göre Sergidis “Konuya dair Türk tavrının değişmeye ikna edilmesi, uluslararası örgütler ve karar merkezlerinin Türkiye’ye siyasi bedeli olan eylemlerine bağlıdır. KŞK’nın üçüncü üyesinden ve BM Genel Sekreteri’nden de özlü ve etkin şekilde müdahil olmasını bekledik, beklemeye devam ediyoruz” ifadesini kullandı.

Rum yönetiminin kayıplar konusunda eylem planı ileri götürme kararı ve Rum Başkanlık Komiseri Fotis Fotiu’nun da açıkladığı gibi, Rum yönetiminin karar merkezlerinde konuya dair diplomatik eylemde bulunmaya hazırlanması konusu sorulan Sergidis “kayıplar konusunun artık çözülmesi hedefiyle iyi örgütlenmiş bir çaba harcanmasını diliyoruz” dedi, şunları ekledi:

“ Uluslararası unsurun, konunun ileri götürülmesinde ciddi bir rol oynayabileceği kesindir” diyen Sergidis, buna paralel olarak Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in Cumhurbaşkanı  Mustafa Akıncı ile temaslarına da büyük önem verdiklerini kaydetti.

Sergidis “daha fazla gecikilmeden, Kıbrıslı Rum-Türk bütün  kayıpların akıbetlerinin belirlenmesi için pratik ve etkin yöntemler üzerinde anlaşma sağlanması için Anastasidis’ten, en kısa zamanda Akıncı ile kayıplar konusunda temasa geçmesini bekliyoruz” ifadesini kullandı.

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin kayıplar konulu son kararını “küçük de olsa doğru yönde olumlu adım” diye niteleyen Nikos Sergidis, bu karar ile  konunun özüne ve KŞK’nın bugün yaşamakta olduğu sorunlara dokunduğunu söyledi. Sergidis KŞK’nın sorunlarını KKTC’de “serbest dolaşım, gömü yerleriyle ilgili bilgiye ulaşma ve kalıntıların taşınması” olarak sıraladı.

Fileleftheros haberi “Türk Tarafı KŞK Çerçevesinde Yardımcı Olmuyor… Sergidis: BM Kayıpların Bulunması İçin Katalizör Olmak Zorundadır”  başlığıyla aktardı.

Son Güncelleme: 23.03.2019 11:48
Anahtar Kelimeler:
Sergidis
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Abonelerin Dikkatine...rum Basını 4. Haberde Düzeltme
Abonelerin Dikkatine...rum Basını 4. Haberde Düzeltme
Kani Kanol’dan İade Edilecek Sanat Eserleriyle İlgili Açıklama
Kani Kanol’dan İade Edilecek Sanat Eserleriyle İlgili Açıklama
Hristodulidis Washıngton’da Temaslarda Bulunacak
Hristodulidis Washıngton’da Temaslarda Bulunacak
Limasol’da “cyprus-arab Busıness Conference And Exıbıtıon 2019”
Limasol’da “cyprus-arab Busıness Conference And Exıbıtıon 2019”
Cep telefonlarına dair GYÖ ile ilgili gelişme…
Cep telefonlarına dair GYÖ ile ilgili gelişme…
“Kıbrıs sorununda ortam bulanık”
“Kıbrıs sorununda ortam bulanık”
İngiltere’de yaşamını sürdüren Kıbrıslılardan yeniden birleşme hareketi
İngiltere’de yaşamını sürdüren Kıbrıslılardan yeniden birleşme hareketi
Hristodulidis ve partilerin üçlü zirve konulu açıklamaları
Hristodulidis ve partilerin üçlü zirve konulu açıklamaları
Rum İtfaiyesi 60 Metrelik Platform Ve Seyyar Kriz Yönetim Merkezi Alıyor
Rum İtfaiyesi 60 Metrelik Platform Ve Seyyar Kriz Yönetim Merkezi Alıyor
Güney Kıbrıs Gümrük Gelirlerinden Son 4 Yılda 4,4 Milyar Euro Elde Etti
Güney Kıbrıs Gümrük Gelirlerinden Son 4 Yılda 4,4 Milyar Euro Elde Etti

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner308

banner303

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim