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Sergidis: “Kayıp yakınları 47 yıldır bekliyor”

“Beyan Edilmemiş Esir ve Kayıp Yakınları Örgütü” Başkanı Nikos Sergidis, kayıplar konusunda boşluklar ve soru işaretleri bulunduğuna işaret ederek, kayıp yakınlarının 47 yıldır bekleyiş içerisinde olduğunu söyledi.

30 Ekim 2021 Cumartesi 15:45
Sergidis: “Kayıp yakınları 47 yıldır bekliyor”

Fileleftheros gazetesinin haberine göre Yunan Askeri Mezarlığı’nda düzenlenen törende konuşan Sergidis, Rum Hükümeti, Rum Meclisi, Rum Kilisesi ve siyasi partilerin kayıplar konusunun çözülmesi için gösterdiği çabaların farkında olduklarını; ancak meselenin çözülmediğini ve çabaların artarak devam etmesi gerektiğini kaydetti.
Habere göre Sergidis, “Türkiye’yi sorumlu tuttuğu 47 yıllık acı arayışa ve trajik konuya bir son verilmesi gerektiğini” ifade etti.


“EN KÜÇÜK EOKACI” KAYBIN OLASI GÖMÜ YERİ AÇILIYOR
Öte yandan Alithia gazetesi ise, İngilizler tarafından öldürülen ve “en küçük EOKA’cı” kayıp olarak nitelendirilen Dimitrakis Dimitriadis’in kalıntılarının bulunması maksadıyla, Rum Başkanlığı İnsani Konular ve Dış Rumlar Komiseri Fotis Fotiu’nun huzurunda “Ayios Yeorgios Kondos Mezarlığı”nda kazı yapılacağını yazdı.

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Haberde, Dimitriadis’in 1956’da İngilizler tarafından öldürüldüğü ve o dönemden beri kayıp olduğu kaydedilirken, “çocuğa ait kalıntıların söz konusu mezarlıkta olabileceğine güçlü göstergeler bulunduğu” belirtildi.

                                                                                                                  
 

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Son Güncelleme: 30.10.2021 16:15
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