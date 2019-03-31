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Şener Levent: “kıbrıslı Türk Değil Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Kıbrıs Vatandaşları Oy Pusulasıyız”

Lefkoşa, 31 Mart 19 : Afrika gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve Yasemin Hareketi Sözcüsü olan Şener Levent, Alithia gazetesine mülakat verdi.

Şener Levent: “kıbrıslı Türk Değil Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Kıbrıs Vatandaşları Oy Pusulasıyız”

Lefkoşa, 31 Mart 19 : Afrika gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve Yasemin Hareketi Sözcüsü olan Şener Levent, Alithia gazetesine mülakat verdi.

31 Mart 2019 Pazar 11:08
Şener Levent: “kıbrıslı Türk Değil Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Kıbrıs Vatandaşları Oy Pusulasıyız”

Lefkoşa, 31 Mart 19 : Afrika gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve Yasemin Hareketi Sözcüsü olan Şener Levent, Alithia gazetesine mülakat verdi.

Alithia gazetesine göre Şener Levent, Avrupa Parlamentosu seçimlerine katılacak ilk Kıbrıslı Türk oy pusulası için,  “Yasemin Hareketi’nin, oy pusulası Kıbrıslı Türklerden değil Kıbrıslı olarak hareket eden Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşları tarafından oluştuğu” mesajını gönderdi.

Levent, “Kıbrıs Cumhuriyeti” tarihinde ilk kez Kıbrıslı Türklerin, bir hareket şemsiyesi altında Avrupa Parlamentosu seçimlerine gireceğini, hepsinin, “Kıbrıs Cumhuriyeti” vatandaşı olduğunu, Kıbrıslı Türk olarak faaliyet göstermediklerini de belirtmek istediğini ifade etti.

Avrupa Parlamentosu’ndaki iki sandalyenin Kıbrıslı Türklere verilmesi gerektiğini iddia etmeksizin, “Kıbrıslı” olarak seçimlerde yer alacaklarını söyleyen Levent, “oy pusulalarının, bütün Kıbrıs’ın, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin, Kıbrıs halkının faydasına olduğuna” inandıklarını da belirtti.

Şener Levent bir soru üzerine, Avrupa Parlamentosu seçimlerinde  her iki taraftan da destek beklediklerini, buna karşın seçmenlerinin esas çekirdeğinin, Kıbrıs Rum tarafında olduğunu, çünkü Kıbrıs Rum tarafında 250 bin, Kıbrıs Türk tarafında ise 80 bin seçmenin bulunduğuna dikkati çekti.

Levent,  Kıbrıslı Türklerin bu seçimlere daha çok katılım göstereceğine ilişkin inancını da dile getirdi.

Seçilmeleri durumunda hedeflerinin ne olduğu şeklindeki bir soru üzerine Levent, kendisinin ve arkadaşlarının, “Maraş’ın özgürlüğü için seslerini birleştireceklerini, seçilmeleri halinde, gelecek beş yıl,  Maraş’ın yasal sahiplerine iadesi için mücadele edeceklerini” belirtti.

(FK/ÖK)

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