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Seferilikle İlgili Sayıştay Raporu

Lefkoşa, 7 Şubat 19 : Rum Sayıştaylığı’nın hazırladığı raporun hem Rum Milli Muhafız Ordusu (RMMO), hem de seferilik sistemi için tokat teşkil ettiği belirtildi.

Seferilikle İlgili Sayıştay Raporu

Lefkoşa, 7 Şubat 19 : Rum Sayıştaylığı’nın hazırladığı raporun hem Rum Milli Muhafız Ordusu (RMMO), hem de seferilik sistemi için tokat teşkil ettiği belirtildi.

07 Şubat 2019 Perşembe 10:52
Seferilikle İlgili Sayıştay Raporu

Lefkoşa, 7 Şubat 19 : Rum Sayıştaylığı’nın hazırladığı raporun hem Rum Milli Muhafız Ordusu (RMMO), hem de seferilik sistemi için tokat teşkil ettiği belirtildi.
Politis ve diğer gazeteler, Rum Sayıştaylığı tarafından hazırlanan rapora, hemen hemen manşetlerinden ve iç sayfalardan geniş bir şekilde yer verdi.

Haberi “Seferilikte Delik ve Cadılar Avı-Sayıştay\'dan Seferilikle İlgili Tokat Rapor-Dedikodu Zemin Kazandı-Herkesin Konuştuğu Konu, Kim Bunlar” başlığıyla manşetten ve iç sayfadan veren Politis gazetesi, Rum Sayıştaylığı’nın, hazırladığı raporun, var olan boşluklar ve zafiyetler nedeniyle seferilerin yüzde 54’ünün, erkek vatandaşlar arasında haksızlık ve eşit olmayan muamele hissi yaratarak, “rahatsız edilmediğini” ortaya koyduğunu yazdı.

Gazete, yine rapora dayanarak, Sayıştaylık raporunda, bu konunun, RMMO’nun operasyonel hazırlığına ilişkin ciddi etkilerine de atıfta bulunulduğunu belirtti.
Habere göre, raporda, seferilik görevini yapmayan yetkililerden, eski milletvekillerinden, kimliği belirli olan avukatlardan ve gazetecilerden söz edildi.
Gazete, bakanlıklar ve devlet dairelerinde çalışan 381 seferinin, RMMO’nun bilgisayar sistemine “iş nedeniyle yurt dışında olduğu”, “yurt dışında öğrenim gördüğü” , “yurt dışında daimi ikamet ediyor” şeklindeki ibarelerle kayıtlı olduğunu yazdı.
Gazete, Rum Milli Muhafız Ordusu’nun Sayıştaylığın raporunda ifşa edilen hassas askeri olgular nedeniyle çılgına döndüğünü de belirtti.
Öte yandan, Alithia gazetesi, ilgili haberi “Bilinen Kaytarıcılar” şeklinde manşetten verirken, rapora dayanarak, 1999’dan 2010’a kadar 11 bin kişinin, seferilik görevinden kurtulmak için yurt dışında öğrenci olduklarını beyan ettiğini; RMMO’nun bu kişileri, bilindik ve üst mevkilerde olduğunu bildiği sürece, tespit etmesinin de zor olduğunu yazdı.
Haravgi gazetesi “Seferilerin Yüzde 54’ü RMMO Birliklerine Dahil Değil” başlığını kullanırken Fileleftheros gazetesi “Seferilikten Muafiyet ve Aşırı Sessizlik” şeklinde haberi yansıttı.
(FK/FEZ)
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