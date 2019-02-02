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Seçmenler Kütüğe Rum Nüfus Dairesi Tarafından Kaydedilecek

Lefkoşa, 2 Şubat 19 : Avrupa Parlamentosu (AP) seçiminde oy kullanacak olan seçmenlerin, Rum Nüfus Dairesi tarafından otomatik olarak seçmen kütüğüne kaydedileceği bildirildi.

Seçmenler Kütüğe Rum Nüfus Dairesi Tarafından Kaydedilecek

Lefkoşa, 2 Şubat 19 : Avrupa Parlamentosu (AP) seçiminde oy kullanacak olan seçmenlerin, Rum Nüfus Dairesi tarafından otomatik olarak seçmen kütüğüne kaydedileceği bildirildi.

02 Şubat 2019 Cumartesi 11:15
Seçmenler Kütüğe Rum Nüfus Dairesi Tarafından Kaydedilecek

Lefkoşa, 2 Şubat 19 : Avrupa Parlamentosu (AP) seçiminde oy kullanacak olan seçmenlerin, Rum Nüfus Dairesi tarafından otomatik olarak seçmen kütüğüne kaydedileceği bildirildi.
Alithia gazetesi, Rum Ekologlar-Vatandaşlar İşbirliği Milletvekili Yorgos Perdikis tarafından Rum Meclisi’ne sunulan ilgili yasa tasarısının dün onaylandığını yazdı.
Gazete, Perdikis’in konuyla ilgili açıklamasında, farklı sebeplerden ötürü Güney Kıbrıs’ta daimi ikamet adresi beyan eden 70 bin Rum ve 20 bin Kıbrıslı Türk aleyhindeki eşitsizliğin, bu yasa tasarısıyla bozulacağını söylediğini yazdı.
Daha önceki yasa, KKTC’de ikamet eden Kıbrıslı Türklerin otomatik olarak seçmen listesine kaydolmasını öngörüyordu. Perdikis’in değişiklik önerisinin kabul edilmesiyle birlikte, Güney Kıbrıs’ta daimi ikamet eden ve farklı sebeplerden ötürü bu adreslerini beyan eden 70 bin Rum ile 20 bin Kıbrıslı Türk’e de, AP seçiminde oy kullanma hakkı doğdu.
(GE/HA)
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