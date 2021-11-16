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Scooter yasası hazır

Rum Bakanlar Kurulu, Güney Kıbrıs’ta “Scooter” kullanımına ilişkin yasa tasarısını Rum Meclisi’ne sundu.

16 Kasım 2021 Salı 13:30
Scooter yasası hazır

Haravgi ve diğer gazeteler, Rum Bakanlar Kurulu’nun dün gerçekleştirdiği toplantıda, kişisel ulaşım aracı olarak sınıflandırılması yapılan Scooter’ların nasıl ve nerelerde kullanılabileceğine dair yasa tasarısı hazırladığını yazdılar.
Habere göre söz konusu yasa tasarısı, Scooter’ların bisiklet yolları ve şeritlerinde kullanılabilmelerini, meydanlar ve yollarda kullanımlarına izin verme yetisinin ise yerel belediyelere verilmesini öngörürken, “hoverboard” ve patenlerin ise bu kategoride yer almadıklarını ve kamuya açık alanlar ve yollarda kullanılmamalarını karara bağlıyor.
Yasaya göre ayrıca, Scooter’lar 16 yaşından büyük kişiler tarafından kullanılabilecek, kask takılması ve üçüncü şahıs sigortası yaptırılması zorunlu olacak.

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Ayrıca Scooter’larla 15 kilometreden fazla hız yapılamayacak.

  
 

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Son Güncelleme: 16.11.2021 16:00
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