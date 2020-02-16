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Sayıştay Başkanı’ndan Anastasiadis’e Tam Koruma

Lefkoşa, 16 Şubat 20 (.): Rum Sayıştay Başkanı Odisseas Mihailidis’in Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e “ezeli” koruma sağladığı haber verildi.

Sayıştay Başkanı’ndan Anastasiadis’e Tam Koruma

Lefkoşa, 16 Şubat 20 (.): Rum Sayıştay Başkanı Odisseas Mihailidis’in Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e “ezeli” koruma sağladığı haber verildi.

16 Şubat 2020 Pazar 11:31
Sayıştay Başkanı’ndan Anastasiadis’e Tam Koruma

Lefkoşa, 16 Şubat 20 (.): Rum Sayıştay Başkanı Odisseas Mihailidis’in Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e “ezeli” koruma sağladığı haber verildi.
Politis “Odisseas ‘Çamaşır Makinesi’ Olarak İşlediğinde… Odisseas Mihailidis’in Başkan’a Seçkin Ezeli Koruması”  başlıklı haberinde Rum Sayıştay Başkanı’nın hem kamuoyunda “altın pasaport” olarak anılan yatırım karşılığı vatandaşlık uygulaması hem de Anastasiadis’in özel veya iş gereği yaptığı dış gezilerinde vatandaşlık verilen Suudi arap arkadaşına ait jetleri kullanması konusunda, her iki konu da özde aynı olmasına karşın iki ayrı rapor hazırladığını yazdı.

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Habere göre yatırım karşılığı pasaport uygulamasıyla ilgili ilk raporunda sorumluluğu özellikle bakanlara atan Odisseas Mihailidis tamamen Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’i ele aldığı ikinci raporda her şeyi Anastasiadis ile Suudi Arap arasındaki dostluk-kardeşlik ilişkisinin nasıl kurulduğu zemininde izah etti. 
(ŞA/HÖ) 
 

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