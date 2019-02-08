Savunma Bakanı, Sayıştay Başkanını Suçladı

“ÜLKE SAVUNMASI VE GÜVENLİĞİNE DAİR VERİLERİN YAYINLANMASINI YASAKLAYAN YASAYI İHİAL ETTİ”



Lefkoşa, 8 Şubat 19 (.): Rum Savunma Bakanlığı, Rum Milli Muhafız Ordusu’nun seferilik sistemine dair bilgiler içeren raporunu kamuoyuyla paylaştığı için Sayıştay Başkanı Odisseas Mihailidis’i eleştirdi.



Fileleftheros “Savunma Bakanı: Savunma Konularını Açıkladı, Yasayı İhlal Etti” başlıklı haberinde, Bakan Savvas Angelidis’in Sayıştay Başkanı Mihailidis’i “ülke savunması ve güvenliğine dair verilerin yayınlanmasını yasaklayan yasayı ihlal etmekle” suçladığını yazdı.



Habere göre, Angelidis dünkü yazılı açıklamasında, Sayıştay raporunda yer alanlar konusunda ilk andan itibaren araştırma talimatı verdiğini ve Sayıştay başkanından, saklamak için değil de hassas savunma, güvenlik ve silahlı kuvvetlerin operasyonel kabiliyetini etkilememesi için raporu yayınlamamasını istediğini kaydetti



Odisseas Mihailidis ise Angelidis’e sosyal medya üzerinden verdiği cevapta, “Savunma Bakanı’ndan gizli konularla ilgili raporlarımızın büyük bölümünün ne yayınlanmış ne de sızmış olmamasına saygı göstermesini beklerdik” vurgusunu yaptı, şunları ekledi:



“Milli Muhafız Ordusu’nu veya Seferilik Kurumu’nu güya kötüleyecek gerekçesiyle vatandaşı karanlıkta tutarsak vay halimize. Sayın Angelidis geçen ekim ayında vatandaşların seferiliği zaman kaybı gördüğünü kendisi söylemişti. Bunlar Milli Muhfaız Ordusu’nu veya seferilik kurumunu kötülemiyor mu?”



Haberde, ilgili raporda, 2000 yılında ihdas edilen yasayla memur statüsüne getirilen cezaevi gardiyanlarının seferilik görev yükümlülüklerinin geçici olarak silindiğine işaret ederek, 304 gardiyanın da RMMO tarafından seferilik hizmetine dahil edilmesi gerektiğine işaret ettiği kaydedildi.



Raporda ayrıca Rum Bakanlar Kurulu’nun 2013 tarihli kararıyla“Strovilya”da (Akyar) ikamet edenlerin de seferilikten muaf tutulduğunu ancak yasaya göre bu kişilerin, seferilikten muaf tutulma hakkına sahip kişiler kategorisinde olmadığına dikkat çekildi.



Odisseas Mihailidis’in hazırladığı raporda, RMMO seferilerinin yüzde 54’ünün seferberlik görevine gitmediği; eski ve şimdiki devlet yetkilileri, siyasi parti yetkilileri, avukatlar, medyadan tanınmış isimler, futbol hakemleri, tanınmış futbolcular, spor kulübü başkanları, emekli RMMO subayları, Savunma Bakanlığı yetkilileri ve tanınmış işadamlarının yakın akrabalarının seferilik yükümlülük listesinden geçici olarak silindiği belirtilmişti.



Sayıştay Başkanlığı raporunun yayınlanmasının ardından DİSİ milletvekili ve basın sözcüsü Dimitris Dimitriu, RMMO’dan terhis aldığı 2001 yılından sonra hiç seferilik görevine gitmediğini “açıklamak zorunda kalmış”, bu nedenle DİSİ Başkanı Averof Neofitu da kendisini kutlamıştı.



Haravgi “Savunma Bakanlığı Raporu Saklamak İstedi” başlıklı haberinde, bakanlığın, Sayıştay Başkanlığı’nın RMMO’nun seferilik sistemine dair raporunu “hassas savunma alanını etkileyecek” gerekçesiyle kamuoyundan gizlemeye; dünkü açıklamasıyla “yanıltıcı veriler içerdiği” gerekçesiyle küçümsemeye çalıştığını yazdı.



(ŞA/FEZ)





