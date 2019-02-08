Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 14°
gök gürültülü hafif yağmurlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
102448
ALTIN
221.507
DOLAR
5.2431
STERLİN
6.7884
EURO
5.9450
İkinci bir silah aranıyor
İkinci bir silah aranıyor
5 genç 6 gün daha tutuklu kalacak
5 genç 6 gün daha...
Yanar, üç gün tutuklu kalacak
Yanar, üç gün tutuklu kalacak
İnşaatta ne bulduysa çaldı
İnşaatta ne bulduysa çaldı
banner282

Savunma Bakanı, Sayıştay Başkanını Suçladı

“ÜLKE SAVUNMASI VE GÜVENLİĞİNE DAİR VERİLERİN YAYINLANMASINI YASAKLAYAN YASAYI İHİAL ETTİ”

Savunma Bakanı, Sayıştay Başkanını Suçladı

“ÜLKE SAVUNMASI VE GÜVENLİĞİNE DAİR VERİLERİN YAYINLANMASINI YASAKLAYAN YASAYI İHİAL ETTİ”

08 Şubat 2019 Cuma 10:30
Savunma Bakanı, Sayıştay Başkanını Suçladı

“ÜLKE SAVUNMASI VE GÜVENLİĞİNE DAİR VERİLERİN YAYINLANMASINI YASAKLAYAN YASAYI İHİAL ETTİ”

Lefkoşa, 8 Şubat 19 (.): Rum Savunma Bakanlığı, Rum Milli Muhafız Ordusu’nun seferilik sistemine dair bilgiler içeren raporunu kamuoyuyla paylaştığı için Sayıştay Başkanı Odisseas Mihailidis’i eleştirdi.

Fileleftheros “Savunma Bakanı: Savunma Konularını Açıkladı, Yasayı İhlal Etti” başlıklı haberinde, Bakan Savvas Angelidis’in Sayıştay Başkanı Mihailidis’i “ülke savunması ve güvenliğine dair verilerin yayınlanmasını yasaklayan yasayı ihlal etmekle” suçladığını yazdı.

Habere göre, Angelidis dünkü yazılı açıklamasında, Sayıştay raporunda yer alanlar konusunda ilk andan itibaren araştırma talimatı verdiğini ve Sayıştay başkanından, saklamak için değil de hassas savunma, güvenlik ve silahlı kuvvetlerin operasyonel kabiliyetini etkilememesi için raporu yayınlamamasını istediğini kaydetti

Odisseas Mihailidis ise Angelidis’e sosyal medya üzerinden verdiği cevapta, “Savunma Bakanı’ndan gizli konularla ilgili raporlarımızın büyük bölümünün ne yayınlanmış ne de sızmış olmamasına saygı göstermesini beklerdik” vurgusunu yaptı, şunları ekledi:

“Milli Muhafız Ordusu’nu veya Seferilik Kurumu’nu güya kötüleyecek gerekçesiyle vatandaşı karanlıkta tutarsak vay halimize. Sayın Angelidis geçen ekim ayında vatandaşların seferiliği zaman kaybı gördüğünü kendisi söylemişti. Bunlar Milli Muhfaız Ordusu’nu veya seferilik kurumunu kötülemiyor mu?” 

Haberde, ilgili raporda, 2000 yılında ihdas edilen yasayla memur statüsüne getirilen cezaevi gardiyanlarının seferilik görev yükümlülüklerinin geçici olarak silindiğine işaret ederek, 304 gardiyanın da RMMO tarafından seferilik hizmetine dahil edilmesi gerektiğine işaret ettiği kaydedildi.

Raporda ayrıca Rum Bakanlar Kurulu’nun 2013 tarihli kararıyla“Strovilya”da (Akyar) ikamet edenlerin de seferilikten muaf tutulduğunu ancak  yasaya göre bu kişilerin, seferilikten muaf tutulma hakkına sahip kişiler kategorisinde olmadığına dikkat çekildi.

Odisseas Mihailidis’in hazırladığı raporda, RMMO seferilerinin yüzde 54’ünün seferberlik görevine gitmediği; eski ve şimdiki devlet yetkilileri, siyasi parti yetkilileri, avukatlar, medyadan tanınmış isimler, futbol hakemleri, tanınmış futbolcular, spor kulübü başkanları, emekli RMMO subayları, Savunma Bakanlığı yetkilileri ve tanınmış işadamlarının yakın akrabalarının seferilik yükümlülük listesinden geçici olarak silindiği belirtilmişti.

Sayıştay Başkanlığı raporunun yayınlanmasının ardından DİSİ milletvekili ve basın sözcüsü Dimitris Dimitriu, RMMO’dan terhis aldığı 2001 yılından sonra hiç seferilik görevine gitmediğini “açıklamak zorunda kalmış”, bu nedenle DİSİ Başkanı Averof Neofitu da kendisini kutlamıştı.

Haravgi “Savunma Bakanlığı Raporu Saklamak İstedi” başlıklı haberinde, bakanlığın, Sayıştay Başkanlığı’nın RMMO’nun seferilik sistemine dair raporunu “hassas savunma alanını etkileyecek” gerekçesiyle kamuoyundan gizlemeye; dünkü açıklamasıyla “yanıltıcı veriler içerdiği” gerekçesiyle küçümsemeye çalıştığını yazdı. 

(ŞA/FEZ)


Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Rum Meteorolojisine Göre Bu Yıl Son 118 Yılın En Yağışlı 4. Yılı
Rum Meteorolojisine Göre Bu Yıl Son 118 Yılın En Yağışlı 4. Yılı
Konstantinos Petridis Bükreş’te
Konstantinos Petridis Bükreş’te
Fotiu Vatikan Yetkilileriyle Görüştü
Fotiu Vatikan Yetkilileriyle Görüştü
Güney Kıbrıs Greco’nun Adaletle İlgili 16 Yaptırımından Sadece İki Tanesine Uyabildi
Güney Kıbrıs Greco’nun Adaletle İlgili 16 Yaptırımından Sadece İki Tanesine Uyabildi
Rum Meteorolojisine göre bu yıl son 118 yılın en yağışlı 4. yılı
Rum Meteorolojisine göre bu yıl son 118 yılın en yağışlı 4. yılı
Hristodulidis Umman’da temaslarda bulunuyor
Hristodulidis Umman’da temaslarda bulunuyor
AP seçimlerine katılacak kişilerin seçmen listesine otomatik kaydı konusu
AP seçimlerine katılacak kişilerin seçmen listesine otomatik kaydı konusu
Anastasiadis’in talepleri iki eksende…
Anastasiadis’in talepleri iki eksende…
Özersay’ın Maronit açılımı konusundaki açıklamaları rum basınında
Özersay’ın Maronit açılımı konusundaki açıklamaları rum basınında
Rum tarafında vatandaşların yargıya güveni yok
Rum tarafında vatandaşların yargıya güveni yok

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim