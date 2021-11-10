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Saray’da “çok gizli” gündemli toplantı

Rum yönetiminin, Güney Kıbrıs’a düzensiz mülteci akışını “ulusal güvenlik meselesi” olarak algıladığı, bu nedenle bugün Rum Başkanlık Sarayı’nda 8 bakan, Polis, İstihbarat Teşkilatı ve Rum Millî Muhafız Ordusu komutanlarının katılımıyla “çok gizli” gündemli bir toplantı yapılacağı bildirildi.

10 Kasım 2021 Çarşamba 13:00
Saray’da “çok gizli” gündemli toplantı

Fileleftheros haberi “Mülteciler Konusunda Alarm…Sekiz Bakan, Polis, KYP, (R) MMO Komutanları ‘Çok Gizli’ Gündemle Başkanlıkta… 4 Eksende Eylem-Ulusal Güvenlik Meselesi Olarak Yönetilecek” başlık ve spotlarıyla manşete çekti.
Habere göre Rum İçişleri Bakanı Nikos Nuris bugünkü toplantıya sunacağı geniş dosyada, mülteciler meselesini “ulusal güvenlik meselesi” olarak tanımladı, toplantı gündemi ‘çok gizli’ olarak derecelendirildi ve bu nedenle katılımcıların, yanlarında bürokrat veya yazıcı getirmesi yasaklandı. 
Toplantıya İçişleri Bakanı Nikos Nuris, Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Yannakis Karusos, Çalışma Bakanı Zeta Emilianidu, Savunma Bakanı Haralambos Petridis, Sosyal Yardım Müsteşarı Anastasia Anthusi, İnovasyon Müsteşarı Kiriakos Kokkinos, Polis Genel Müdürü Stilianos Papatheodoru, RMMO Komutanı Korgeneral Dimokritos Zervakis ve KİP (İstihbarat Teşkilatı) Başkanı Kiriakos Kuros katılıyor.
Gazetenin edindiği bilgilere göre, Rum yönetimi düzensiz mülteciler meselesinde 4 eksenli eylem planlıyor. Birinci eksen mülteci gelişinin yönetilmesi. İkinci eksen mültecilerin Güney Kıbrıs’a girişinin önlenmesi için etkin önlemler alınması, yani bütün giriş noktalarının gözlenmesi. Üçüncü eksen mültecilerin, geldikleri ülkeye geri gönderilmesi, bunun için ülkelerle anlaşma yapılması. Dördüncü ise mülteciler ve siyasi sığınmacılar için kapsamlı bir sosyal refah politikası uygulanması.


1000 KİŞİ KAPASİTELİ KAMPTA 2 BİN 500 KİŞİ
Aynı gazete, Rum yönetiminin mültecileri “misafir ettiği” Purnara Kampı’nın “taştığını” yazdığı haberinde ise adı geçen kampın kapasitesi bin (1000) kişi olmasına karşın şu anda 2 bin 500 kişiyi “ağırlamak zorunda” kaldığını, mültecilerin çok zor ve uygunsuz şartlar altında barınmaya çalıştığını yazdı.


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NİKOLAS PAPADOPULOS “PARA VERELİM GİTSİNLER”
Öte yandan Politis, DİKO Başkanı Nikolas Papadopulos’un mülteci sorununa “realist” bir çözüm önerisi getirdiğini bildirdi.
Habere göre Papadopulos katıldığı bir programda, Rum yönetiminin mülteciler konusundaki kaygılarını paylaştığını belirterek “konuya ciddiyet, samimiyet ve itidalle yaklaşmalıyız ve çok cesur bir karar almalıyız. Para verelim, gitsinler” dedi.
Böyle bir çözümün, binlerce kişiyi barındırmaktan çok daha avantajlı olacağı görüşünü ortaya koyan Papadopulos “böyle bir çözümün uygulama maliyeti her yıl mülteciler için harcadığımız 80 milyon Euro’dan daha azdır” ifadesini de kullandı. 

 

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Son Güncelleme: 10.11.2021 14:51
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