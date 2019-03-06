Sanatçı, Akademisyen Ve Yazar Ümit İnatçı Politis Gazetesine Konuştu

“100 ESER DAHA İADE EDİLECEK”Lefkoşa, 6 Mart 19 : Sanatçı, akademisyen ve yazar Ümit İnatçı, “Politis” gazetesine yaptığı açıklamada, Kıbrıslı Türkler tarafından toplanan ve özellikle Girne bölgesinde bulunan 100 sanat eserinin daha iade edilme yolunda olduğunu açıkladı.Habere göre İnatçı, KKTC’nin çeşitli bölgelerden ve özellikle Girne bölgesinden olan portrelerin söz konusu olduğunu belirtti.Gazete sanatçı Ümit İnatçı’nın, 1974’ten itibaren Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) bulunan...

“100 ESER DAHA İADE EDİLECEK”



Lefkoşa, 6 Mart 19 : Sanatçı, akademisyen ve yazar Ümit İnatçı, “Politis” gazetesine yaptığı açıklamada, Kıbrıslı Türkler tarafından toplanan ve özellikle Girne bölgesinde bulunan 100 sanat eserinin daha iade edilme yolunda olduğunu açıkladı.

Habere göre İnatçı, KKTC’nin çeşitli bölgelerden ve özellikle Girne bölgesinden olan portrelerin söz konusu olduğunu belirtti.

Gazete sanatçı Ümit İnatçı’nın, 1974’ten itibaren Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) bulunan 218 eserin iade edilmesi için baskı yapan ve makale yazan kişi olduğuna da dikkati çekti.

Habere göre İnatçı, tüm eserlerin iade edilmesi konusunu olumlu bir gelişme olarak nitelendirirken kendisi için bunun etik konusu olduğunu belirtti.

(FK/ŞEB)

