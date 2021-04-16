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Sampson’un kızından açıklama

EOKA B liderlerinden Nikos Sampson’un kızı, DİSİ’den milletvekili adayı Mina Sampson, Türkiye televizyonlarında yayınlanan ve KKTC’de de izlenen “Bir Zamanlar Kıbrıs” dizisi sebebiyle tehditler aldığını iddia etti.

16 Nisan 2021 Cuma 12:00
Sampson’un kızından açıklama
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Fileleftheros gazetesi, EOKA B liderlerinden Nikos Sampson’un kızı ve DİSİ’den milletvekili adayı Mina Sampson’un, TRT1 kanalında yayınlanan ve KKTC’de de izlenen “Bir Zamanlar Kıbrıs” dizisi yüzünden kendisi ve ailesinin tehditler aldığını söylediğini yazdı.
Habere göre Mina Sampson konuya ilişkin açıklamasında, sosyal medya hesaplarına, elektronik posta adresine ve “hatta” cep telefonuna 800’ün üzerinde tehdit mesajı aldığını öne sürdü.
Hatta mesajların birinde askerde olan oğlunun fotoğrafının Türk bayraklarıyla donatıldığı ve “Yeşil Hatta görev yaptığını biliyoruz” denildiğini savunan Sampson, Rum polisine şikayette bulunduğunu vurguladı.

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Rum hükümetinin, “tarihi çarpıdan söz konusu dizi hakkında hiçbir girişimde bulunmadığını” da ifade eden Sampson, “Yarın bir gün sınır kapıları açıldığında birileri buraya gelebilir. O zaman ne olacak? Dışarı çıkmaya korkacağız. Ben de çözüm istiyorum ancak soyadım yüzünden bu zorbalık ve tehditlerle karşı karşıya kalıyorum” şeklinde konuştu.

 
 

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Son Güncelleme: 16.04.2021 12:59
Anahtar Kelimeler:
Nikos SampsonNina Sampson
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