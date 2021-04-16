Sampson’un kızından açıklama

Fileleftheros gazetesi, EOKA B liderlerinden Nikos Sampson’un kızı ve DİSİ’den milletvekili adayı Mina Sampson’un, TRT1 kanalında yayınlanan ve KKTC’de de izlenen “Bir Zamanlar Kıbrıs” dizisi yüzünden kendisi ve ailesinin tehditler aldığını söylediğini yazdı.

Habere göre Mina Sampson konuya ilişkin açıklamasında, sosyal medya hesaplarına, elektronik posta adresine ve “hatta” cep telefonuna 800’ün üzerinde tehdit mesajı aldığını öne sürdü.

Hatta mesajların birinde askerde olan oğlunun fotoğrafının Türk bayraklarıyla donatıldığı ve “Yeşil Hatta görev yaptığını biliyoruz” denildiğini savunan Sampson, Rum polisine şikayette bulunduğunu vurguladı.







