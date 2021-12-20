Saint Barnabas Manastırı’nda ayin yapıldı

Fileleftheros gazetesi ayinin “Konstantias-Mağusa Metropoliti” Vasilios tarafından yönetildiğini yazdı.
Haravgi gazetesine göre Vasilios, manastırda sona eren yaşamın geçici olmasını da diledi.
Kıbrıslı Rumların dün, Salamis bölgesinde bulunan St. Barnabas Manastırı’nda (bugün Bizans ikon müzesi olarak faaliyet gösteren yer manastır -kilise) ayin yaptığı belirtildi.
Fileleftheros gazetesi ayinin “Konstantias-Mağusa Metropoliti” Vasilios tarafından yönetildiğini yazdı.
Haravgi gazetesine göre Vasilios, manastırda sona eren yaşamın geçici olmasını da diledi.