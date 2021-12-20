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Saint Barnabas Manastırı’nda ayin yapıldı

Kıbrıslı Rumların dün, Salamis bölgesinde bulunan St. Barnabas Manastırı’nda  (bugün Bizans ikon müzesi olarak faaliyet gösteren yer manastır -kilise) ayin yaptığı belirtildi.

20 Aralık 2021 Pazartesi 11:40
Saint Barnabas Manastırı’nda ayin yapıldı

Fileleftheros gazetesi ayinin “Konstantias-Mağusa Metropoliti” Vasilios tarafından yönetildiğini yazdı.

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Habere göre Vasilios ayinde yaptığı konuşmada, “Manastırdaki yaşamın zorbalıkla 1974 yılında sona erdiğini” savundu.

Haravgi gazetesine göre Vasilios, manastırda sona eren yaşamın geçici olmasını da diledi.

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Son Güncelleme: 20.12.2021 12:42
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