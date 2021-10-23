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Sahte test ile KKTC’ye geçmek istediler

Güney Kıbrıs’tan KKTC’ye geçmek isterken sahte antijen testi ibraz ettikleri tespit edilen üç kişinin tutuklandığı bildirildi.

23 Ekim 2021 Cumartesi 13:15
Sahte test ile KKTC’ye geçmek istediler

Fileleftheros gazetesi, 17 Ekim Pazar günü Güney Kıbrıs’tan KKTC’ye, “Zodia-Astromerit” (Bostancı) sınır kapısından geçmek isteyen üç kişinin ibraz ettikleri antijen test belgelerinin sahte olduklarının tespit edildiğini yazdı.
Gazete, yaşları 36, 34 ve 29 olan üç kişinin sorgularında suçlarını kabul ettiklerini ve haklarında yazılı suçlama yapılmasının ardından daha sonra çağırılmak üzere serbest bırakıldıklarını aktardı.

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Son Güncelleme: 23.10.2021 14:02
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