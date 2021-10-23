Sahte test ile KKTC’ye geçmek istediler

Fileleftheros gazetesi, 17 Ekim Pazar günü Güney Kıbrıs’tan KKTC’ye, “Zodia-Astromerit” (Bostancı) sınır kapısından geçmek isteyen üç kişinin ibraz ettikleri antijen test belgelerinin sahte olduklarının tespit edildiğini yazdı.

Gazete, yaşları 36, 34 ve 29 olan üç kişinin sorgularında suçlarını kabul ettiklerini ve haklarında yazılı suçlama yapılmasının ardından daha sonra çağırılmak üzere serbest bırakıldıklarını aktardı.

