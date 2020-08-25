Sahte PCR ile KKTC’den Güney Kıbrıs’a geçmeye çalıştılar

3 Rum’un, 19 Ağustos’ta, sahte PCR belgesi ile Akyar geçiş kapısından Güney Kıbrıs’a geçmeye çalıştıkları; ancak belgenin sahte olduğunun anlaşılması üzerine Rum polisi ile SBA polisi işbirliğinde tutuklandıkları bildirildi.
Alithia gazetesi, yaşları 52 olan bir çift ile 51 yaşındaki kardeşlerinin, 19 Ağustos günü gece yarısından sonra Akyar geçiş kapısına gelerek SBA polisine PCR belgesi gösterdiklerini; SBA polisinin testin sahte olduğundan şüphelendiğini ve Rum polisiyle işbirliği içerisinde olayın araştırıldığını yazdı.
Haberde, şahıslardan birinin pozitif vakaların tedavi edildiği merkez olan referans hastanesinde ambulans şoförü olarak çalıştığı ifade edilirken, sahte PCR belgesinin nasıl ve nereden temin edildiğine dair detay verilmedi.