Sahte Covid-19 Belgesiyle KKTC’ye Geçmeye Çalışan Nepalli Beş Kadın Tutuklandı

Rum basınında bugün yer alan bir haberde, dün akşamüzeri tasarruflarındaki sahte Covid-19 belgeleriyle “Ay. Demet” (Metehan) sınır kapısından Kuzey Kıbrıs’a geçmeye çalışan Nepalli beş kadının, Rum polisi tarafından tutuklandığı haber verildi.
Fileleftheros gazetesi, Güney Kıbrıs’ta ev hizmetlisi statüsünde bulunan ve iş aramak için Kuzey Kıbrıs’a geçmek isteyen Nepalli beş kadının, tasarruflarındaki Covid-19 testlerinin sahte olduğunun anlaşılmasının ardından tutuklandıklarını ve mahkemeye sevk edilerek 8 gün gözaltında kalmalarına karar verildiğini yazdı.
Rum basınında bugün yer alan bir haberde, dün akşamüzeri tasarruflarındaki sahte Covid-19 belgeleriyle “Ay. Demet” (Metehan) sınır kapısından Kuzey Kıbrıs’a geçmeye çalışan Nepalli beş kadının, Rum polisi tarafından tutuklandığı haber verildi.