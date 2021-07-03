banner386
banner365
banner382
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
3 Temmuz 2021 Cumartesi gündemi
3 Temmuz 2021 Cumartesi gündemi
Aptal değiliz!,
Aptal değiliz!,
Doktorluk mesleği siyasetin stepnesi değildir!
Doktorluk mesleği siyasetin stepnesi değildir!
Siz bu ülke için ne yaptınız!
Siz bu ülke için ne...
banner376

Şahsından başka herkesi suçladı

Kamuoyunda “altın pasaport” olarak bilinen, yatırım karşılığı vatandaşlık uygulamasının kötü yönetilmesi ve dünya genelinden suçlu ve/veya aranan kişilere vatandaşlık dağıtılması skandalında yapılan araştırma tamamlandı, Rum Başsavcı Yorgos Savvidis cezai kovuşturma başlaması için orijinal raporu dün polise teslim etti.

03 Temmuz 2021 Cumartesi 12:00
Şahsından başka herkesi suçladı

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in hükümeti ile ilgili bütün suçları kabul ettiği ve halktan özür dilediği kaydedilirken Rum medyası haberi, Anastasiadis’in suçu kendisi dışında herkese yüklediğini, dilediği özrün “yarım yamalak” olduğunu, sorumluluğu “şifahen kabul ettiği ve hiçbir siyasi sorumluluk almadığı” yorumuyla aktardı. 
Politis “Yarım Yamalak Özür Dileyerek Çark Etti… ‘Altın’ Pasaport Programındaki Yasadışılıklar İyi Niyet Hatası” başlıklı manşet haberinde, kabinesindeki yeni bakanların yemin töreninde konuşan Anastasiadis’in genel ve belirsiz, görev icabı bir ‘özür’ dilemekle yetindiğini, buna, yatırım karşılığı vatandaşlık programını yasaları aşarak yöneten hükümeti için fiilen sorumluluk aldığı anlamına gelecek herhangi bir eylem eşlik etmediğini yazdı.
Habere göre Anastasiadis, “altın pasaport” raporunda yer alan “şahsının ve bakanlarının çıkar çatışması,  anayasayı aşarak pasaport verilmesi, dolandırıcı, diktatör, aranan, hükümlü vb kişilere vatandaşlık verilmesini “sadece gerekli hassasiyetin gösterilmemiş olması” olarak algıladı.
Anastasidis’in “hükümetinin, gerek şahsının gerek kabine üyelerinin çoğu zaman siyaset kültürünü de aşan gerilimlere, seslerin yükselmesine vb sebep olan yanlışları için halktan özür dilediğini” yazan gazete “bu şekilde siyasi gerilime neden olmanın sorumluluğunu –sadece şifahen- üstlenmiş oldu ancak siyaset kültürünün aşılması sorumluğunu şahsı dışındakilere yükledi” ifadesini kullandı.
Anastasiadis’in “şahsına atfedilmeye çalışılanın aksine, raporda ne şahsı ne de kabine üyeleri hakkında dolandırıcılık veya yolsuzluk güdüsü saptanmadığını veya isnat edilmediğini” söyleyerek “araştırma komisyonunun saptamalarını önemsizleştirmeye çalıştığını” yazan gazete “özür diledi ama olanlar için değil, gün ışığına çıkan ve halkta inançsızlık yaratanlar için” vurgusunu yaptı.
Habere göre tek bir hatası bulunduğunu, onun da iyi niyeti olduğunu söyleyen Anastasidis, hükümetinin tedbir alması ve cezai ve disiplin suçlarına karışanların kovuşturulmasındaki kararlılığının bunun göstergesi olduğunu ifade etti.
Gazete, bu uygulamanın eski Rum Yönetimi başkanı müteveffa Tasos Papadopulos zamanında başlayıp, müteveffa Dimitris Hristofyas ve şahsının döneminde devam ettiğini hatırlatan Anastasiadis’in, uygulama ile avukat, muhasebeci, emlakçı vb.lerin  milyonlar kazanmasına şu gerekçeyi gösterdiğini yazdı: 
 “2013’te ülkenin iflas etme riski bizi, program aracılığıyla yatırımcı çekmek için daha esnek teşvikler oluşturmak zorunda bıraktı.” 

banner341
Habere göre, 2007’den sonraki bütün hükümetlerin sorumlu olduğu yasal boşluklardan, acizliklerden söz eden Anastasidis,  yasal çerçeve ve yerinde denetim olmadığı için uygulamanın kötüye kullanılmasından Rum meclisini sorumlu tuttu. Program nedeniyle cereyan edenlerin 40 yıllık siyaset hayatının en acı dönemi olduğunu ekledi.
Gazete, Anastasiadis’in El Cezire televizyonunun ifşaatlarından sonra gazetecilerin sorularını cevapsız bırakarak  “sizi şeytan alacak” uyarısında bulunduğunu da hatırlattı. 
RUM MAHKEMESİ “EL CEZİRE’Yİ SUSTURDU”
Aynı gazete eski Rum Meclis Başkanı Dimitris Şilluris’in “Cyprus Papers” meselesinde Rum mahkemesine “şahsi verilerini ihlal ettiği ve kötü reklamını yaptığı gerekçesi ve şahsı ile ilgili verileri yayınlama yasağı talebiyle El Cezire televizyonu aleyhine dava açtığını, mahkemenin de tek yanlı yasaklama emri verdiğini bildirdi.
Habere göre Şilluris, El Cezire’nin “Cyprus Papers” röportajının British Academy Television Awards (BAFTA) örgütünün 6  Haziran’daki ödül töreninde Current Affairs kategorisinde aday olduğunu 28 Nisan 2021’de basından öğrenmesi üzerine mahkemeye başvurdu, mahkeme de hazır bulunabilmesi için uygun zaman aralığında bildirim yapmaması nedeniyle El Cezire’nin gıyabında gerçekleştirdiği duruşmada “El Cezire’nin ‘Cyprus Papers’ röportajı çerçevesinde oluşturduğu Dimitris Şilluris ile ilgili malzemeyi yayınlaması yasaktır” kararı aldı. 
Alihtia da haberi manşetten “Nikos Anastasiadis… Hesap Verme, Suçunu Kabul Etme ve Özür… ‘Raporda Başkan’ın veya Hükümetinin Yolsuzluk Güdüsü Saptaması Yok’… Yatırım Karşılığı Vatandaşlık Uygulamasıyla İlgili Siyasi Gerilim 40 Yıllık Siyaset Hayatımın En Acı Dönemi” başlık ve spotlarıyla verdi.
Fileleftheros da habere “Vatandaşlıklar İçin ‘Halktan özür Diliyorum’… Başkan Anastasidis’ten Mea Culpa (benim suçum)” başlığını attı. 

 

banner360
Son Güncelleme: 03.07.2021 12:18
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Güney Kıbrıs ECDC’nin “kırmızı” kategorisinde
Güney Kıbrıs ECDC’nin “kırmızı” kategorisinde
Güney'de paket servis elemanları eğitimden geçecek
Güney'de paket servis elemanları eğitimden geçecek
“AKEL toplum içindeki ilericilik rolünü kaybetti”
“AKEL toplum içindeki ilericilik rolünü kaybetti”
RMMO İHA’ları yangın denetlemesine katılacak
RMMO İHA’ları yangın denetlemesine katılacak
Yeni bakanlar göreve başladı
Yeni bakanlar göreve başladı
Aşı olanlara teşvik geldi
Aşı olanlara teşvik geldi
Güney Kıbrıs'ta 529 yeni vaka
Güney Kıbrıs'ta 529 yeni vaka
Güney Kıbrıs'da vaka patlaması
Güney Kıbrıs'da vaka patlaması
Güney Kıbrıs'ta 473 yeni vaka
Güney Kıbrıs'ta 473 yeni vaka
Pandeminin ardından ilk kez buluştular
Pandeminin ardından ilk kez buluştular

banner350

banner361

banner357

banner363

banner397

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim