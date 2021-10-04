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“Safepass” sadece tam aşılılara verilecek

Güney Kıbrıs’ta bazı kişilerin, 72 saatte bir PCR/Antijen testi yaptırmaktan kurtulmak adına ilk doz aşı olarak “SafePass” almaları, ardından ikinci doz aşıyı olmamaları sebebiyle “SafePass” belgesinin sadece tam aşılılara verilmesi gündemde.

04 Ekim 2021 Pazartesi 12:15
“Safepass” sadece tam aşılılara verilecek

Alithia ve diğer gazeteler, Rum Bakanlar Kurulu’nun bir önceki toplantısında, bazı kişilerin “SafePass” elde edebilmek için ilk doz aşılarını olduktan sonra ikinci doz aşı olmadıklarının gündeme gelmesi sonrasında, SafePass’ın sadece iki doz aşısını tamamlayanlara verilmesi kararı aldığını yazdılar.     

Gazete, birinci doz aşısını olan kişilere ikinci doz aşı için 30 gün süre tanınması, ikinci dozun olmaması halinde ise SafePass verilmemesi yönünde karar alındığını vurguladı.

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Öte yandan Haravgi gazetesi, 80 yaş ve üzeri kişilere üçüncü doz aşı için randevuların açıldığını, bu yaş gurubunda olan kişilerin aşı sisteminden randevu alabileceklerini yazdı.

Gazete, Rum Sağlık Bakanlığı tarafından bugüne kadar 12 bin 100 kişiye üçüncü doz aşı yapıldığını belirtirken, 80 yaş üzeri kişilerin bugünde itibaren randevusuz aşı merkezlerine giderek de aşı olabileceklerini vurguladı.

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Son Güncelleme: 04.10.2021 12:28
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