Rusya’nın Güney Kıbrıs’tan istediği İsrailli organ taciri serbest bırakıldı

Güney Kıbrıs’ta 14 aydır tutuklu bulunan ve Rusya tarafından istenen İsrailli organ tacirinin serbest bırakıldığı bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, 69 yaşındaki Mose Harel adlı İsrailli organ tacirinin, 28 Aralık 2017’de Larnaka Havalimanı’na geldiğini ve burada yapılan kontrolde, şahsın aleyhinde Rusya tarafından verilmiş uluslararası tutuklama emri bulunduğunun tespit edildiğini; bunun üzerine şahsın tutuklanarak Rum Merkezi Cezaevi’ne konulduğunu yazdı.

Gazete, söz konusu şahsın kendi ülkesinde daha önce organ ticareti suçundan yargılandığını ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararı gereği, bir şahsın aynı suçta iki kere yargılanamayacak olması nedeniyle, Güney Kıbrıs’ın İsrailliyi Rusya’ya iade etmeyip serbest bıraktığını yazdı.



