Rusya’dan kapalı bölge Maraş açıklaması

Haravgi ve diğer gazeteler, Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova’nın kapalı bölge Maraş konusundaki bazı sorulara verdiği yanıtta, BM Güvenlik Konseyi kararlarına atıfta bulunduğunu yazdılar.

Habere göre Zaharova, Maraş konusunun çözümünün parametrelerinin, BM Güvenlik Konseyi tarafında alınan bir dizi kararla belirlendiğini belirterek, bu kararlara atıfta bulundu.

BM Güvenlik Konseyi’nin daimi üyesi olan ülkesinin Konseyin kararlarına bağlı olduğu vurgusunu yapan Zaharova, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, “Maraş’ın sahiplerine iadesi ve yeniden inşası için BM ve iki toplumun işbirliğiyle bir çalışma yapılması önerisini ise desteklediklerini” ifade etti.



Zaharova ayrıca, Kıbrıs sorununun çözümüm müzakerelerinin yeniden başlamasının kapalı bölge Maraş konusunda uzlaşı sağlanması ortamının yaratılmasına da vesile olacağına inandıklarını vurguladı.Gazete haberinin devamında ise, Rum Dışişleri Bakanlığı Genel Müdürü Kornilios Korniliu’nun, kapalı bölge Maraş konusunda Türkiye ve KKTC’li yetkililerin son dönemlerdeki açıklamaları hakkında AB büyükelçilerini bilgilendirme görüşmeleri başlattığını aktardı.