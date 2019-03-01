Rusya’yla Ekonomik İşbirliği Protokolü İmzalandı

Lefkoşa, 1 Mart 19 : Güney Kıbrıs ile Rusya arasında, ekonomik ilişkilerin genişlemesiyle ilgili bir işbirliği protokolü imzalandığı haber verildi.

Politis gazetesi, Güney Kıbrıs ile Rusya arasında, iki ülke arasındaki ilişkilerin sıkılaştırılması ve iki ülke arasındaki işbirliğinin ekonomi, ticaret, araştırma-inovasyon, denizcilik ve enerji alanında güçlendirilmesi ve geliştirilmesi için dün Moskova’da bir protokole imza atıldığını yazdı.

Gazete, protokolün, ekonomik işbirliğiyle ilgili 11’inci Güney Kıbrıs-Rusya Hükümetler Arası Karma Komite Toplantısı çalışmalarının ardından; Rum Maliye Bakanı Haris Yeorgiadis ve Rusya Ekonomik Kalkınma Bakan Yardımcısı Ilya E. Torosov tarafından imzalandığını ekledi.

(İY/HA)

