Rusya Ulusal Muhafız Birliği Senfoni Orkestrası’ndan “sürpriz” Konser

Lefkoşa, 10 Haziran 19 (.): Rum “Gençlik Senfoni Orkestrası” (SNOK), II. Dünya Savaşı’nda müttefiklerin faşizm ve Nazizm’e karşı kazandığı zaferinin yıldönümü nedeniyle 9 Mayıs’ta “Kıbrıs Rus Bilim ve Kültür Derneği” işbirliğinde bir dizi konser düzenledi.

Rusya Federasyonu Ulusal Muhafız Birliği Senfoni Orkestrası’nın, Rum Eğitim Bakanlığı’ndan izin alınırken bildirilmemiş olmasına rağmen festival katılması ve SNOK’un kültür müdürünün Rum tarafında yaşayan Rusların kurduğu “Ben Vatandaş” isimli siyasi partinin başkanı da olması, orkestra mensubu gençlerin ailelerinde huzursuzluk yarattığı haber verildi.

Politis’in “Rus Ordu Bandoları, Rus Ordusu ve Rusya Büyükelçiliğinin Tuhaf Ortaklıkları… Devlet Gençlik Orkestrasının Sanat Müdürlüğünü ‘Rus’ Partisi ‘Ben Vatandaş’ın Başkanı Yapıyor” başlıklı haberine göre, Kunduris konserlerin Rusya büyükelçiliğinin daveti üzerine gerçekleştiğini, önerinin de bizzat Rus Büyükelçi Stanislav Osadchiy tarafından Rum Eğitim Bakanı Kostas Habiauris’a yapıldığını, Habiauris’in de izin verdiğini söyledi.

Gazete, Osadchiy’in Habiauris’e gönderdiği mektupta, Rusya Federasyonu Ulusal Muhafız Birliği Senfoni Orkestrası sanatçılarının değil başka sanatçıların isimlerine yer verildiğini, “Kıbrıs Gençlik Senfoni Orkestrası”nın facebook sayfasındaki ilanda da konserlerin “Kıbrıs Rus Bilim ve Kültür Merkezi” ve Rusya Federasyonu Federal Ordu Dairesi işbirliğinde olduğunun kaydedildiğine dikkat çekti.

Konserlerin organizatörleri arasına Rus Ordusu’nun da eklenmesinin, “sekreterliğin hatası” olduğunu söyleyen Kuduris’in 2013’ten beridir SNOK Kültür müdürlüğünü, 2018’den beridir de Ben Vatandaş partisinin başkanlığını yürüttüğüne işaret edildi. Haberde, “Ben Vatandaş” partisi liderliğinin kısa süre önce Rum Savunma Bakanlığı’na, Güney Kıbrıs’ta yaşayan Rusların gönüllü olarak RMMO’nun askerî tatbikatlarına katılmasını teklif ettiği de hatırlatıldı.

(ŞA/FEZ)

