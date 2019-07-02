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Rusya Dışişleri Bakanlığı: “silah Ambargosunun Kaldırılmasıyla İlgili Yasa Tasarısı Kıbrıs-rusya İlişkilerini Baltalıyor”

Lefkoşa, 2 Temmuz 19 : Rusya’nın, ABD’li senatörler Rubio-Menendez tarafından ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi’ne sunulan, Güney Kıbrıs’a silah ambargosunun kaldırılmasıyla ilgili yasa tasarısına ilişkin uyarı ve tehditlerde bulunduğu bildirildi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı: “silah Ambargosunun Kaldırılmasıyla İlgili Yasa Tasarısı Kıbrıs-rusya İlişkilerini Baltalıyor”

Lefkoşa, 2 Temmuz 19 : Rusya’nın, ABD’li senatörler Rubio-Menendez tarafından ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi’ne sunulan, Güney Kıbrıs’a silah ambargosunun kaldırılmasıyla ilgili yasa tasarısına ilişkin uyarı ve tehditlerde bulunduğu bildirildi.

02 Temmuz 2019 Salı 08:25
Rusya Dışişleri Bakanlığı: “silah Ambargosunun Kaldırılmasıyla İlgili Yasa Tasarısı Kıbrıs-rusya İlişkilerini Baltalıyor”

Lefkoşa, 2 Temmuz 19 : Rusya’nın, ABD’li senatörler Rubio-Menendez tarafından ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi’ne sunulan, Güney Kıbrıs’a silah ambargosunun kaldırılmasıyla ilgili yasa tasarısına ilişkin uyarı ve tehditlerde bulunduğu bildirildi.
Politis gazetesi, Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, söz konusu yasa tasarısında bulunan maddelerin, Güney Kıbrıs ile Rusya arasındaki ilişkileri doğrudan baltaladığının ve Rusya’nın, başka ülkeler arasındaki ilişkilere hiçbir zaman müdahale etmediğinin vurgulandığını ve ABD’ye de aynı tavrı göstermesi gerektiği mesajının verildiğini yazdı.

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Hiçbir ülkenin, Güney Kıbrıs ile Rusya arasındaki ilişkilere ve diyaloğa müdahale etme hakkının bulunmadığının belirtildiği açıklamada, yasa tasarısının kabul edilmesi halinde, Rusya’nın dış politikasında değişiklik yaparak, yasa tasarısındakine benzer kararlar alacağı kaydedildi.
(GE/ÖK)
 

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