banner386
banner365
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
20 Haziran 2021 Pazar gündemi
20 Haziran 2021 Pazar gündemi
19 Haziran 2021 Cumartesi gündemi
19 Haziran 2021 Cumartesi gündemi
Üstün zekalı kıza antidepresan
Üstün zekalı kıza antidepressan
Zafiyet Orman Dairesi’nde değil sizlerdedir!
Zafiyet Orman Dairesi’nde değil sizlerdedir!
banner376

"Rusya ile Güney Kıbrıs arasındaki havayolu bağlantısı 28 Haziran’dan itibaren düzelecek"

Güney Kıbrıs ile Rusya arasında havayolu bağlantısı kurulması konusunda olumlu gelişmeler yaşandığı kaydedildi.

20 Haziran 2021 Pazar 12:30
"Rusya ile Güney Kıbrıs arasındaki havayolu bağlantısı 28 Haziran’dan itibaren düzelecek"
banner337

Güney Kıbrıs ile Rusya arasında havayolu bağlantısı kurulması konusunda olumlu gelişmeler yaşandığı kaydedildi.

Alithia gazetesinde yer alan habere göre, Ulaştırma ve Bayındırlık Bakanı Yannis Karusos, Twitter’daki şahsi hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya ile Güney Kıbrıs arasındaki havayolu bağlantısının 28 Haziran’dan itibaren düzeleceğini ifade etti.

Karusos, bu kararla birlikte Güney Kıbrıs’ın iyi epidemiyolojik durumu yanı sıra Dışişleri Bakanlığı, Turizm Müsteşarlığı ve Ulaştırma Bakanlığı’nın koordineli faaliyetlerinin teyit edildiğini de dile getirdi.

banner341
Gazete, Karusos’un atıfta bulunduğu uçuşların, Rusya’dan turistlerin geldiği charter seferler olup olmadığının belirtilmemiş olmasına rağmen, bunun olumlu bir gelişmeden ibaret olduğunu ekledi.

Öte yandan Güney Kıbrıs’ta bugünlerde kutlanan 3 günlük Kataklismos yortusunun otelciler açısından olumlu geçmesinin beklendiğini kaydeden gazete, Rumların çoğunluğunun bugünlerde geleneksel olarak sahil bölgelerine gittiklerini belirtti.

Gazete, Rum otel sahiplerinin turizm sezonunun kaybedilmemesi için, İngiliz pazarının açılmasını ve Rusya’dan charter uçuşların başlamasına yeşil ışık yakılmasını beklediklerini de ekledi.

banner360
Son Güncelleme: 20.06.2021 12:45
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“Hayati çıkarlarımız güvence altına alınsın”
“Hayati çıkarlarımız güvence altına alınsın”
Güney'de 62 yeni vaka
Güney'de 62 yeni vaka
Anastasiadis bu sabah taburcu oldu
Anastasiadis bu sabah taburcu oldu
Glafkos Klerides’in teknesi atıl durumda
Glafkos Klerides’in teknesi atıl durumda
Güney Kıbrıs'tan charter seferler için Rusya ile temas
Güney Kıbrıs'tan charter seferler için Rusya ile temas
Güney'de yeni kabine Çarşamba gününe kadar belli olacak
Güney'de yeni kabine Çarşamba gününe kadar belli olacak
Lute ortak zemin görmezse konferans önermeyecek
Lute ortak zemin görmezse konferans önermeyecek
Güney Kıbrıs birinci doz aşı hedefini yakaladı
Güney Kıbrıs birinci doz aşı hedefini yakaladı
Güney Kıbrıs’ta bugün 76 yeni vaka belirlendi
Güney Kıbrıs’ta bugün 76 yeni vaka belirlendi
Anastasiadis: “Guterres’e yeni diyalog için hazır olduğumuzu aktaracağım”
Anastasiadis: “Guterres’e yeni diyalog için hazır olduğumuzu aktaracağım”

banner350

banner361

banner357

banner363

banner397

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim