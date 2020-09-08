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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Anastasiadis tarafından kabul edildi

Güney Kıbrıs’a resmi ziyaret gerçekleştirmekte olan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un, bu sabah Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis tarafından Başkanlık konutunda kabul edildiği haber verildi.

08 Eylül 2020 Salı 11:47
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Anastasiadis tarafından kabul edildi
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Güney Kıbrıs’a resmi ziyaret gerçekleştirmekte olan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un, bu sabah Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis tarafından Başkanlık konutunda kabul edildiği haber verildi.
Anastasiadis’in başkanlıkta düzenlenen özel törende, Lavrov’a iki ülke ilişkilerinin gelişmesine katkısından ötürü bir nişan takdim ettiğini bildiren Rum haber kaynakları, Anastasiadis’in konuyla ilgili Twitter’da yaptığı paylaşımda ise, Lavrov’u Güney Kıbrıs’ta karşılamaktan duyduğu memnuniyeti belirterek, devletler arası işbirliğinin düzeyinin son yıllarda artığını aynı zamanda iki ülkenin siyasi bir diyalog temelinde işbirliği yaptıklarını belirttiğini iletti.

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Habere göre Anastasiadis, nişan takdim töreninde yaptığı konuşmada da, Lavrov’un, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin 60’ıncı yılını tamamlaması vesilesiyle Güney Kıbrıs’a yaptığı ziyaretten duyduğu memnuniyeti yineledi.
Lavrov ise konuşmasında, kendisine nişan takdim etmesinden ötürü Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e teşekkür ederek, iki ülke arasındaki ilişkilerin halkların dostluğu ve ortak ilkeleri temelinde dinamik bir şekilde ilerlediğini ifade etti.
 

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Son Güncelleme: 08.09.2020 12:51
Anahtar Kelimeler:
Rusya
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