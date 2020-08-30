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Rumların Yüzde 52’sinin Mali Durumu Pandemi Nedeniyle Kötüleşti

Lefkoşa, 30 Ağustos 20 : Rumların yüzde 52’sinin mali durumunun pandemi nedeniyle kötüleştiği bildirildi.

30 Ağustos 2020 Pazar 14:42
Rumların Yüzde 52’sinin Mali Durumu Pandemi Nedeniyle Kötüleşti
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Lefkoşa, 30 Ağustos 20 : Rumların yüzde 52’sinin mali durumunun pandemi nedeniyle kötüleştiği bildirildi.

Simerini gazetesi, IMR şirketinin Simerini hesabına, 26-27 Ağustos tarihlerinde Güney Kıbrıs genelindeki 18 yaş ve üstü 500 kişiyle rastgele telefon görüşmeleri ve sanal röportajlar aracılığıyla gerçekleştirdiği ankete göre, her 10 kişiden altısının yaşam seviyesinden memnun olmadığını belirttiğini yazdı.

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Ankete katılanların yüzde 45’i, mevcut mali yükümlülüklerini karşılamakta zorlandığını, yüzde 42’si de kredilerini ödemekte zorlandığını belirtirken, kredi sahiplerinden yalnızca yüzde 26’sı borçların ertelenmesi planına dahil olduğunu beyan etti.

Ankete göre katılımcıların yüzde 67’si, zaruri olmayan giderlerini kısıtladığını, yüzde 55’i gezme/eğlenme masraflarını azalttığını, yüzde 33’ü tatil planlarını iptal ettiğini, yüzde 9’u da hayatında herhangi bir şeyin değişmediğini ifade etti.

(GE/HÖ)

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