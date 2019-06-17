Rumların KKTC’ye geçişleri ikiye katlandı

Rum polisinin tuttuğu rakamlar, KKTC ile Güney Kıbrıs arasında kara sınır kapılarının açıldığı 2003’ten bu yana ilk kez KKTC’ye gelen Rum sayısının Güney’e geçen Kıbrıslı Türk sayısını aştığını gösteriyor.

Politis’in “Kıbrıslı Rumların Barikatlardan Geçişleri İki Kat… 2003’ten Beri İlk Kez Ziyaretçi Sayısı Kıbrıslı Türklerden Fazla” başlık ve spotlarıyla manşete çektiği habere göre, bu yıl Ocak-Mayıs dönemine kadar Güney’e giden Kıbrıslı Türk sayısı 514 bin 654, KKTC’ye gelen Rum sayısı 800 bin 608 oldu.

Bu eğilim aynı şekilde devam ederse yılsonuna kadar sınır kapılarından geçerek KKTC’ye gelen Rum sayısının geçen yılki rakamları aşacağı, 2017 rakamlarını da üçe katlayacağı tahmin ediliyor. Halen bu yılın Nisan ve Mayıs aylarında KKTC’ye gelen Rum sayısı, geçen yılın aynı dönemindeki rakamın üç katı oldu.

Rumların kara sınır kapılarından geçerek KKTC’ye gelişlerindeki artışın, Mart 2018’de başlayan Euro’nun Türk Lirası karşısında değer kazanması nedeniyle daha çok akaryakıt alımı ile bağlantılı görülüyor, alışverişteki artışı JCC verilerinin de doğruladığına dikkat çekiliyor

Mayıs sonuna kadar Beyarmudu ve Akyar kara kapıları haricindeki diğer bütün kapılardan toplam 800 bin 608 Rum KKTC’ye, 514 bin 654 Kıbrıslı Türk de Güney’e geçti. Bu eğilim aynı hızda devam ederse KKTC’ye gelen Rum sayısının Haziran ayında, 2018’in tamamında gerçekleşen 1 milyon 10 bin rakamına, yılsonuna kadar da 1 milyon 900 bine ulaşacağı, böylece 2018’deki rakamı ikiye, 2017 ve 2016 rakamlarını da üçe katlayacağı öngörülüyor.

Rum polisinin tuttuğu kayıtlara göre 2015’ten bugüne kara sınır kapılarından KKTC’ye geçen Rum ve Güney’e geçen Türk araç rakamları da şöyle: 2015’te 117 bin 645 Rum, 341 bin 834 Kıbrıslı Türk. 2016’da 244 bin 929 Rum, 413 bin 208 Kıbrıslı Türk. 2017’de 267 bin 467 Rum, 435 bin882 Kıbrıslı Türk. 2018’de 486 bin 040 Rum, 417 bin 269 Kıbrıslı Türk. 2019’un Ocak-Mayıs döneminde 419 bin 288 Rum, 196 bin 228 Kıbrıslı Türk.



KKTC’deki akaryakıt fiyatlarının hem Güney’dekinden daha ucuz olduğu hem de TL-Euro arasındaki kur farkından dolayı Rumların akaryakıt alımı için KKTC’yi tercih ettikleri kaydediliyor. 1 Euro’nun 6.6 TL ettiği düşünüldüğünde KKTC’de bir litre benzin 0,82 Euro’ya denk geliyor ki bu fiyat Güney’dekinden 40 cent daha ucuz. Yani 20 litre benzine KKTC’de 16 Euro ödeyen bir Rum aynı benzini Güney’den 24 Euro’ya alabiliyor.Politis KKTC’ye gelen Rumlarla önceki aylarda yaptığı röportajları kaynak göstererek KKTC’ye tek geliş sebeplerinin akaryakıt olmadığını, market alışverişleri için de KKTC’ye geldiklerini belirtti, yıllardır KKTC’deki eczanelerden ucuza ilaç satın aldıklarını ancak Güney’de uygulamaya giren Genel Sağlık Sistemi ile KKTC’den ilaç alımlarını değiştireceği görüşünü ortaya attı.Haberde JCC verilerine dayanılarak her iki taraftaki kredi kartı kullanımı verileri de aktarıldı. Buna göre; Rumlar kredi kartı ile KKTC’de 2017’de 9 milyon 400 bin Euro’luk harcama yaparken bu meblağ 2018’de 15 milyon Euro’ya yükseldi, 2019’un Ocak-Mayıs döneminde ise 7 milyon 760 bin Euro oldu. Sadece Nisan 2019’da KKTC’de yapılan kredi kartı harcaması 1 milyon 760 bin Euro, Mayıs 2019’da 1 milyon 800 bin Euro.Haberde Kıbrıslı Türklerin de 2017’de Güney’de yaptığı kredi kartı harcamasının neredeyse 26 milyon Euro, 2018’de de 17 milyon Euro, bu yılın ilk yarısında da toplam 6 milyon 500 bin Euro olduğu kaydedildi.