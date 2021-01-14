Rumlardan turizm için 3 aşamalı dev kampanya

In-Cyprus internet sitesinin yazdığı habere göre, Rum Turizm Bakanlığı müseteşarı Savvas Peridos, 2021 yılının turizm açısından kurtarılması için 3 aşamalı bir plan başlatılacağını açıkladı.

3 aşamalı plana göre, tüm dünyada pandemi dolayısıyla tavan yapan dijital medya kullanımına istinaden, internet üzerinden büyük bir reklam kampanyasına başlanacak. İkinci aşamaya göre ise, ülkedeki tüm turizm tesisleri ve alt yapısının elden geçirilip, geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapılacak. Üçüncü ve son aşamada ise sahil şeritleri dışında dağlık ve iç bölgelerde yapılan turizm teşvik edilecek, yeni yatırımlar yapılacak.

In Cyprus'a konuşan Peridos, "yeni ve yaratıcı promosyon materyallerimiz şu an hazırlanma aşamasındadır. Bu kampanya tarihte yaptığımız en büyük reklam kampanyası olacak" ifadelerini kullanırken, "bu materyaller foto, video ve diğer ürünleri kapsayacak şekilde dijital platformlar için hazırlanıyor. Ülkemizin genel turizm logosu da değiştirilecek, yeni bir logo hazırlanacak" diye konuştu.

Peridos "bu kampanyanın bir başka özelliği de çevre farkındalığını artıracak şekilde düzenlenecek olmasıdır. Gerek yerli halkımızın gerekse de adamızın sürekli misafirlerinin çevre bilincini artırmak amacındayız. Ülkemizin doğal güzelliklerinin sadece güzel olarak kalmasını değil aynı zamanda düzenli ve temiz şekilde olmasını da istiyoruz" ifadelerini kullandı.

2019 yılında yaklaşık 4.5 milyon turist ağırlayan Güney Kıbrıs, 2020 yılında yaşanan pandeminin etkisiyle birlikte turizm gelirlerinde yüzde 80'e varan düşüşler yaşamıştı. Güney'in toplam Gayrı Safi Milli Hasılası (GSMH)'nın yaklaşık yüzde 20'lik kısmını turizmden elde edilen gelirler oluşturuyor.