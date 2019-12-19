Rumlara “taşınmaz Mallarınızı Beyan Edin” Çağrısı

Lefkoşa, 19 Aralık 19 (.): “Mağusa Ticaret ve Sanayi Odası”, 1974’te Güney’e göç eden Rumlara, taşınmaz mallarını tapuya beyan etme çağrısı yaptı.
Alithia’nın haberine göre “Mağusa Ticaret ve Sanayi Odası”, Rum avukat Ahilleas Dimitriadis’in konuşmacı olarak katıldığı “Mülkiyet-Maraş’taki Türk Faaliyetlerinin Göğüslenmesi Yöntemleri” konulu bir bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Bu çerçevede “bugüne kadar taşınmaz malların yalnız yüzde 20’sinin tapuya beyan edildiğine ve bu beyanların elzem olduğuna dikkat çekildi.
Habere göre açıklamada ayrıca düzenlenen bilgilendirme toplantısının büyük ilgi gördüğü, bu nedenle başka kentlerde de benzer toplantılar organize edileceği kaydedildi.
(ŞA/GÜL)
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