banner313
banner329
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
110695
ALTIN
281.355
DOLAR
5.9356
STERLİN
7.7700
EURO
6.6047
İşyerinin parasını çaldı
İŞYERİNİN PARASINI ÇALDI
Gazimağusa"da uyuşturucu: 3 tutuklu
UYUŞTURUCUDAN 3 TUTUKLU
Ani ölüm
ANİ ÖLÜM
Döviz kurları
DÖVİZ KURLARI
Flaş Haber
Sevenleri şokta
Kapat

Rumlara “taşınmaz Mallarınızı Beyan Edin” Çağrısı

Lefkoşa, 19 Aralık 19 (.): “Mağusa Ticaret ve Sanayi Odası”, 1974’te Güney’e göç eden Rumlara, taşınmaz mallarını tapuya beyan etme çağrısı yaptı.

Rumlara “taşınmaz Mallarınızı Beyan Edin” Çağrısı

Lefkoşa, 19 Aralık 19 (.): “Mağusa Ticaret ve Sanayi Odası”, 1974’te Güney’e göç eden Rumlara, taşınmaz mallarını tapuya beyan etme çağrısı yaptı.

19 Aralık 2019 Perşembe 11:41
Rumlara “taşınmaz Mallarınızı Beyan Edin” Çağrısı

Lefkoşa, 19 Aralık 19 (.): “Mağusa Ticaret ve Sanayi Odası”, 1974’te Güney’e göç eden Rumlara, taşınmaz mallarını tapuya beyan etme çağrısı yaptı.

Alithia’nın haberine göre “Mağusa Ticaret ve Sanayi Odası”,  Rum avukat Ahilleas Dimitriadis’in konuşmacı olarak katıldığı “Mülkiyet-Maraş’taki Türk Faaliyetlerinin Göğüslenmesi Yöntemleri” konulu bir bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Bu çerçevede “bugüne kadar taşınmaz malların yalnız yüzde 20’sinin tapuya beyan edildiğine ve bu beyanların elzem olduğuna dikkat çekildi.

banner317
Habere göre oda tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Kıbrıs Türk ‘Dışişleri Bakanı’ Kudret Özersay’ın kapalı Maraş’ı açma tehditleri ve (bölgenin) büyük bölümünün EVKAF’a ait olduğu iddiaları ışığı altında bütün göçmenlerin Tapu Dairesi’ne beyanda bulunması elzemdir. Göçmenlerin mülkleri tapuya beyan edilmezse bu mülklerin EVKAF tarafından talep edilmesi tehlikesi vardır” ifadelerine yer verildi.

Habere göre açıklamada ayrıca düzenlenen bilgilendirme toplantısının büyük ilgi gördüğü, bu nedenle başka kentlerde de benzer toplantılar organize edileceği kaydedildi.

(ŞA/GÜL)

***

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Papadakis’ten Komisyon’a Ercan Havalimanı’na Direkt Uçuşla İlgili Soru
Papadakis’ten Komisyon’a Ercan Havalimanı’na Direkt Uçuşla İlgili Soru
Dinos Ramon’un tazminat talebine ilişkin yargı süreci sürüyor
Dinos Ramon’un tazminat talebine ilişkin yargı süreci sürüyor
Kızılyürek’in Maronit girişimi
Kızılyürek’in Maronit girişimi
Dujarric: “18 bölge mayınlardan temizlendi”
Dujarric: “18 bölge mayınlardan temizlendi”
Neofitu: “Çözüm çerçevesi sonsuza dek açık kalmayacak”
Neofitu: “Çözüm çerçevesi sonsuza dek açık kalmayacak”
Almanya’dan inisiyatif
Almanya’dan inisiyatif
Rum çiftçiler hellim tescili için harekete geçti
Rum çiftçiler hellim tescili için harekete geçti
AİHM Türkiye’nin talebi doğrultusunda Maraş ve Ercan’daki rum mallarıyla ilgili davaya ek süre tanıdı
AİHM Türkiye’nin talebi doğrultusunda Maraş ve Ercan’daki rum mallarıyla ilgili davaya ek süre tanıdı
Neofitu ortak mücadele çağrısı yaptı
Neofitu ortak mücadele çağrısı yaptı
BM Barış Gücü rapor taslağı hazırlanıyor
BM Barış Gücü rapor taslağı hazırlanıyor

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner304

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim