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Rumlar Karantina Dönemindeki Sükuneti Ve Harcamaların Az Olmasını Özlüyor

Lefkoşa, 14 Eylül 20 : Rumların, kapanma dönemindeki sükuneti ve o dönemde harcamaların az olmasını özlediği bildirildi.

14 Eylül 2020 Pazartesi 12:32
Rumlar Karantina Dönemindeki Sükuneti Ve Harcamaların Az Olmasını Özlüyor
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Lefkoşa, 14 Eylül 20 : Rumların, kapanma dönemindeki sükuneti ve o dönemde harcamaların az olmasını özlediği bildirildi.
Politis gazetesi, “Retailzoom” şirketinin internet üzerinden, 4-7 Eylül tarihleri arasında 1348 kişinin katılımıyla gerçekleştirdiği ankete göre, kısıtlayıcı tedbirlerin kaldırılmasının Rumların giderlerini çoğalttığını ve hayattaki önceliklerini değiştirdiğini yazdı.
Gazete, katılımcıların yüzde 59’unun, pandemi nedeniyle hayattaki önceliklerinin değiştiğini ifade ettiklerini; ancak mali durumlarının, kapanma dönemindekine kıyasla kötüleşmediğini beyan ettiklerini kaydetti.

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Katılımcıların yüzde 76’sı, pandeminin siyasi görüşlerini değiştirmediğini ifade ederken, yüzde 17’si siyasi görüşlerinin değiştiğini belirtti. Dini inançlarla ilgili olarak ise, yüzde 78’lik kesim herhangi bir değişiklik olmadığı, yüzde 9’luk kesim de dini inançlarının değiştiği yanıtını verdi.
Haberde ayrıca, ankete katılan her 10 kişiden 7’sinin, Rum Eğitim Bakanlığı’nın okulların açılmasını idare etme yönteminden memnun olmadığını belirttiği kaydedildi.
(GE/ŞEB)
 

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